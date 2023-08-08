منير يكشف عن برومو الديو الغنائي مع ميريام فارس وموعد طرحه

كشف الكينج محمد منير، من خلال صفحته الخاصة على «إنستجرام» عن البرومو الخاص بالديو الغنائي الذي يجمعه بالفنانة اللبنانية ميريام فارس، وموعد طرحه.

موعد طرح ديو منير وميريام فارس

وقال الكينج محمد منير، في البرومو، إنّ الديو الغنائي بينه وبين الفنانة ميريام فارس يحمل اسم «الساحل الشمالي»، وسيتم طرحه يوم غد الأربعاء في تمام الساعة الخامسة مساء، وذلك على جميع المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.

يذكر أنّ الفنان محمد منير أحيا مؤخرا حفلا غنائيا كبيرا ضمن فعاليات مهرجان العلمين، وقدم خلاله عددا كبيرا من الأغاني الخاصة به، وشاركه في الحفل الفنان حميد الشاعري وقدموا ديو غنائيا معا.

وليست هذه الحفلة الوحيدة في مهرجان العلمين، لكنه شهد إقامة عدد كبير من الحفلات منها حفل لتامر حسني ولأحمد سعد ولـ إليسا ونانسي عجرم، وراغب علامة ومن المقرر إحياء عدد آخر من الحفلات خلال الفترة المقبلة، منها حكيم وأنغام.