سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في نهاية التعاملات بالبنوك المصرية.. مستقر

استقر سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 8-8-2023 في نهاية التعاملات بالبنوك المصرية مقابل الجنيه المصري، إذ سجل اليوم في البنك الأهلي المصري 8.22 جنيه للبيع، و8.19 جنيه للشراء.

وتستعرض «الوطن» أسعار الريال السعودي في مختلف البنوك، وفقاً لما كشفته البنوك على مواقعها الرسمية.

سعر الريال في البنك المركزي المصري

سعر الريال السعودي اليوم في نهاية التعاملات بالبنك المركزي: 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي اليوم في نهاية التعاملات: 8.22 جنيه للبيع، و8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سعر الريال السعودي اليوم في نهاية التعاملات 8.22 جنيه للبيع، ونحو 8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي اليوم في نهاية التعاملات ببنك الإسكندرية بلغ نحو 8.25 جنيه للبيع، و8.21 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

سعر الريال السعودي اليوم في نهاية التعاملات نحو 8.25 جنيه للبيع، وسجل نحو 8.18 جنيه للشراء.