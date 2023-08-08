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استقرار سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 8-8-2023 في البنوك

كتب:

مريم حنفي
09:50 ص | الثلاثاء 08 أغسطس 2023
سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم

يواصل سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 8-8-2023 في البنوك المصرية، ثباته الملحوظ، ليسجل داخل البنك الأهلي المصري 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع وفقا للموقع الرسمي للبنوك المصرية. 

وترصد السطور التالية سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 8-8-2023 والذي جاء كما يلي: 

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 

- يبلغ سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم داخل البنك المركزي المصري 8.24 جنيه بالنسبة للبيع و8.22 جنيه للشراء. 

سعر الريال السعودي في بنك مصر 

- فيما يسجل سعر الريال السعودي في بنك مصر 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع. 

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي 

- كما يبلغ سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي 8.23 جنيه شراء و8.25 جنيه بيعا. 

سعر الريال السعودي في  البنك التجاري الدولي «CIB»

- وعن سعر الريال السعودي في  البنك التجاري الدولي «CIB» وصل إلى 8.25 جنيه للبيع و8.18 جنيه بالنسبة للشراء. 

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 

- وبالنسبة لسعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية يبلغ 8.21 جنيه للشراء أما سعر البيع 8.25 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

- سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في بنك قناة السويس يسجل 8.18 جنيه للشراء، أما سعر البيع فيبلغ 8.25 جنيه. 

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بقلم مريم حنفي