استقرار سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 8-8-2023 في البنوك

يواصل سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 8-8-2023 في البنوك المصرية، ثباته الملحوظ، ليسجل داخل البنك الأهلي المصري 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع وفقا للموقع الرسمي للبنوك المصرية.

وترصد السطور التالية سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 8-8-2023 والذي جاء كما يلي:

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

- يبلغ سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم داخل البنك المركزي المصري 8.24 جنيه بالنسبة للبيع و8.22 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

- فيما يسجل سعر الريال السعودي في بنك مصر 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

- كما يبلغ سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي 8.23 جنيه شراء و8.25 جنيه بيعا.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي «CIB»

- وعن سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي «CIB» وصل إلى 8.25 جنيه للبيع و8.18 جنيه بالنسبة للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

- وبالنسبة لسعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية يبلغ 8.21 جنيه للشراء أما سعر البيع 8.25 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

- سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في بنك قناة السويس يسجل 8.18 جنيه للشراء، أما سعر البيع فيبلغ 8.25 جنيه.