مهاب مميش: الشعب المصري كان الداعم الأول لنجاح قناة السويس الجديدة

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس السابق، مستشار الرئيس للمشروعات البحرية،، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان يولي اهتماما كبيرا لمشروع قناة السويس الجديدة، فضلا عن مناقشته الدائمة في كافة التفاصيل قبل وأثناء التنفيذ، بالإضافة إلى متابعته لنسب التنفيذ في الحفر الجاف والتكريك بشكل يومي لحين الانتهاء من المشروع.

«مميش»: «يوم افتتاح قناة السويس كانت الفرحة كبيرة»

وأضاف «مميش» في تصريحات لـ«الوطن»، بالتزامن مع مرور 8 سنوات على تشغيل قناة السويس الجديدة، قائلا: «يوم افتتاح قناة السويس كانت الفرحة كبيرة بين العاملين في قناة السويس والعاملين في المشروع والمواطنين المقيمين في نطاق الممر الملاحي، السيدات كانت بتزغرد في المنازل فرحاً بنجاح أول تجربة للعبور».

أوضح الفريق مميش، أن الشعب المصري كان الداعم الأول في مشروع قناة السويس الجديدة بتوفير المبالغ المالية المطلوبة وأكثر، فور طرح شهادات قناة السويس في البنوك المصرية قائلاً: «كنا نرى سيدات ورجال تقدم بهم العمر يقفون في طوابير البنوك لتوفير المبالغ المالية وهذا هو الشعب المصري دائماً الذي يقف بجوار مصر في كل الأوقات».

«مميش»: حادث حوض الترسيب كان «شائعة»

تابع الفريق مهاب مميش أن أصعب المواقف التي مرّت عليه خلال حفر قناة السويس الجديدة كان حادث انهيار أحد أحواض الترسيب بالقطاع الجنوبي قرب قرية سرابيوم: «كنت في الإسكندرية في هذه الليلة وبعد الاطمئنان على زوجتي وأولادي قررت العودة الي الإسماعيلية مرة أخرى وبعد عودتي بساعات أخبروني بانهيار حوض الترسيب ووفاة عددا من العمال وتوجهت لمكان الحادث وكان أهم شيء اطمئن على العمال وتأكدت من عدم وفاة أي شخص أو إصابة أي منهم، ودي كانت شائعة».

وأشار رئيس هيئة قناة السويس، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تواصل معه هاتفياً فور وقوع الحادث وأخبره بعدم صحة ما نشر نهائياً وأن جميع العاملين في الموقع بصحة جيدة، ويقف معهم في مكان الحادث مؤكداً على أن الرئيس كان يتابع المشروع لحظة بلحظة.