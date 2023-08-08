«نصابة الشروق» تبتز المواطنين.. و«حياة كريمة» تكتشف الحقيقة

انتشرت خلال الأيام الماضية، على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لسيدة تفترش أحد الشوارع بمدينة الشروق، وبرفقتها طفلة، تبكي وتطلب المساعدة من المارة، ولاقت هذه القصة تعاطفا واسعا من المواطنين، الذين نشروا صورها مطالبين من يرغب في مساعدتها بالتدخل، وذلك بعد أن ادعت السيدة أن زوجها متوفٍ، وأنها لا تستطيع الإنفاق على نفسها أو ابنتها.

مبادرة حياة كريمة تسارع بالتدخل لإنقاذ الحالة

وانطلاقا من دورها المجتمعي، سارع متطوعون من مؤسسة «حياة كريمة»، بالتحرك ومحاولة تقديم المساعدة، استمرارا لدور المبادرة في تقديم المساعدات للمحتاجين والحالات الإنسانية بجميع ربوع مصر.

وعلمت «الوطن» أنه فور الوصول إلى الحالة، اكتشف المتطوعون عدم صحة هذه الواقعة، وأن هذه السيدة مدعية؛ ولا تحتاج المساعدة، وإنما تقوم بهذه الأفعال وتفترش الطريق رغبة منها في التسول وكسب أكبر تعاطف من المواطنين.

ولا تدخر مؤسسة «حياة كريمة» أي جهد في مساعدة المحتاجين، والوقوف جانبهم، مع التأكد على الاحتياج الحقيقي للمساعدة، وعدم ترويج معلومات كاذبة، لجذب تعاطف المواطنين على غير الحقيقة.