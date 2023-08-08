«التنمية المحلية»: مبادرة حياة كريمة تخدم أكثر من 60 مليون مواطن بالقرى

استقبل اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، في ضوء متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بالمحافظات، للنهوض بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي بداية اللقاء، تابع «آمنة» مع محافظ المنوفية آخر المستجدات الخاصة بمشروعات البرنامج القومي لتطوير الريف المصري، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي يُجرى تنفيذها على أرض المحافظة، ومتابعة معدلات تنفيذ المشروعات الجارية التي تمس حياة المواطنين، لسرعة الانتهاء منها في التوقيتات الزمنية المحددة، وتذليل أي عمليات تواجه عمليات التنفيذ، لدخول تلك المشروعات الخدمة أمام المواطنين وبصفة خاصة الموقف التنفيذي لبدء تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية ودخولها الخدمة واستقبال المواطنين، وكذلك مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ومجمعات الخدمات الحكومية.

مبادرة حياة كريمة

وأكد «آمنة»، أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة من أهم المشروعات القومية الكبري التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرا، في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمتابعة المستمرة والدورية علي أرض الواقع، لتسريع معدلات الإنجاز للانتهاء من المشروعات المستهدفة، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل بكل أجهزتها على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية تحقيقاً لاستراتيجية مصر2030 وتنفيذاً لخطط التنمية المستدامة.

تطوير حياة 60 مليون مصري بالريف

وأشار وزير التنمية المحلية إلى حرص الوزارة على تنفيذ المشروعات بأعلى معايير من الجودة، وتقديم الدعم الكامل للمحافظة للسير بخطى متسارعة نحو تنفيذ المشروعات المستهدفة في كل القطاعات الخدمية، وفقاً للتوقيتات الزمنية المحددة، من خلال المتابعة المستمرة عبر فريق الوحدة التنفيذية لحياة كريمة بالوزارة، للتأكد من سرعة دخول المشروعات الخدمة أمام المواطنين والاستفادة منها.

وذكر، أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تخدم أكثر من 60 مليون مواطن مصري في قري الريف المصري.

تنفيذ 63 مشروعا في قطاع الصحة بالمنوفية

ومن جانبه، أشار محافظ المنوفية إلى الجهود التي بذلتها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لدفع عجلة العمل للمشروعات المنتهية والجاري تسليمها بمركزي أشمون والشهداء لتنمية وتطوير قرى الريف المصري، خاصة قطاع الصحة وعددها 63 مشروعا بقرى مركزي أشمون والشهداء، للانتهاء منها، والعمل على تسليمها تمهيدا لدخولها الخدمة، كما يتم العمل علي تلافي كافة الملاحظات والعمل على تذليل العقبات لضمان الانتهاء منها بأسرع وقت ممكن، كون القطاع الصحي أحد المحاور الرئيسية للجمهورية الجديدة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

كما تطرق الاجتماع إلى استعراض آخر مستجدات الموقف التنفيذي للأسواق والمواقف النموذجية بالمبادرة الرئاسية، وعددها 44 مشروعا للوقوف على الوضع الحالي ونسب تنفيذ الأعمال ومعوقات التسليم للعمل على تذليلها، مشيرًا إلى الانتهاء من الأسواق والمواقف النموذجية بقرى مركز أشمون والشهداء خلال أسابيع.

واكد المحافظ ضرورة توحيد الجهود والتنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية، لسرعة إنهاء كافة المشروعات وتسليمها تمهيدا لافتتاحها ودخولها الخدمة لإحداث نقلة نوعية في حياة المواطنين بقرى الريف المصري.

وأضاف محافظ المنوفية، أنه يتم التنسيق بصفة مستمرة بين الجهات المعنية ودار الهندسة للانتهاء من تلافي كافة الملاحظات لجميع مشروعات المبادرة، لضمان تسليمها وفق التوقيتات الزمنية المحددة ودخولها الخدمة أمام المواطنين والاستفادة منها لخدمة المواطنين بقرى الريف المصري، مشيراً إلى أن المحافظة بدأت في جنى ثمار مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي تعد مشروع قومي عملاق يهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين وإحداث تغيير جوهري في حياتهم.

وناقش «آمنة» مع «أبو ليمون» ملامح خطة توزيع الاعتمادات للخطة الاستثمارية والاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2023/ 2024 على مستوى مراكز المدن والمراكز بالمحافظة، حيث سيتم توزيع تلك الاستثمارات بمختلف القطاعات الحيوية وفق احتياجات الوحدات المحلية بالمراكز والمدن ونسب توزيع السكان مع الأخذ في الاعتبار تحديد الأولويات.