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وزارة الشباب ومبادرة «حياة كريمة» تنفذان ملتقيات توظيف في الشرقية وقنا

كتب:

ماهر هنداوي
12:20 م | الثلاثاء 08 أغسطس 2023
ملتقيات توظيف جديدة

ملتقيات توظيف جديدة

نفذت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب، ومؤسسة حياة كريمة ملتقيات توظيف مصر بالشرقية وقنا من خلال مبادرة توظيف مصر، بالتعاون مع مؤسسة كير مصر وشركة مايكروسوفت، ضمن فعاليات صيف شبابنا لتأهيل الشباب لسوق العمل، والتشبيك مع الوظائف من خلال منصة توظيف مصر.

تأهيل الشباب المصري لسوق العمل

وأكدت منال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب اهتمام وزارة الشباب والرياضية بتأهيل الشباب المصري لسوق العمل، بالإضافة إلى العمل على توفير فرص العمل اللائقة للشباب في كل محافظات مصر.

تدريبات «طوّر وغير » لتأهيل الشباب لسوق العمل 

يذكر أنه جرى تقديم تدريبات «طور وغير» خلال الفترة من 1 إلى 3 أغسطس، على هامش ملتقيات التوظيف لمساعدة الشباب على صقل مهاراتهم سوق العمل الوظيفية والتكنولوجية وتشبيكهم مع الوظائف من خلال منصة توظيف مصر.

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ماهر هنداوي
بقلم ماهر هنداوي

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف وزارة الشباب والرياضة.