أخبار روسيا وأوكرانيا.. كييف تستعد لخطوات تنفيذ صيغة السلام

في آخر تطورات للأزمة بين روسيا وأوكرانيا، أكّد مدير مكتب الرئيس الأوكراني اندريه يرماك أنَّ تنفيذ صيغة الرئيس فولوديمير زيلينسكي للسلام هو استعادة احترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الذي دمرته الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

آخر أخبار روسيا وأوكرانيا

وقال يرماك - في اجتماع مع ممثلي وسائل الإعلام الأوكرانية والأجنبية، حسب ما نقلته وكالة أنباء يوكرنفورم الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، إنَّ تنفيذ صيغة السلام التي طرحها زيلينسكي يعد بمثابة استعادة لاحترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الذي دمرته روسيا.

وبالحديث عن صيغة السلام التي قدمها الجانب الأوكراني للمشاركين في المشاورات في جدة يومي 5 و6 أغسطس، أشار إلى أنَّ الجانب الأوكراني شكل رؤية مشتركة لكل نقطة من النقاط العشر لصيغة السلام للرئيس زيلينسكي والتي تعكس مواقف غالبية الدول المشاركة في تنفيذ مبادرة السلام لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.

وشدد مدير مكتب الرئيس الأوكراني، على أنَّ صيغة السلام مبنية على وجه التحديد على المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وكذلك على احترام سيادة وسلامة أراضي البلدان داخل حدودها المعترف بها دوليا.

وقال إن هذه المبادئ هي التي حددها بالإجماع المشاركون في اجتماع مستشاري الأمن القومي الذي عقد في جدة.

بدء الخطوات التنفيذية لصيغة السلام

وبالإضافة إلى ذلك، أبلغ يرماك ممثلي وسائل الإعلام عن المزيد من الخطوات العملية لتنفيذ صيغة السلام، موضحا «سنواصل عملنا من أجل وضع جدول الأعمال والوثائق والاستنتاجات والاتفاقيات التي نتصورها لتنفيذ كل نقطة من النقاط العشر للصيغة».

وأشار يرماك، إلى أن اجتماعًا آخر لسفراء الدول المشاركة سيعقد في المستقبل القريب لتنسيق المزيد من الإجراءات، سيتم وضع خطوات عملية لتنفيذ كل نقطة من معادلة السلام.