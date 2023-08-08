وزير التعليم ومحافظ المنوفية يبحثان التوسع في إنشاء المدارس التجريبية والفنية

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بالدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث أوجه التعاون المشترك لدعم المنظومة التعليمية والتوسع في إنشاء المزيد من المدارس الجديدة بمدن المحافظة، وخاصة المدارس التجريبية والمتميزة والفنية لتقليل الكثافات الطلابية لخدمة أبنائنا الطلاب وتحسين جودة التعليم، بحضور محمد موسى نائب المحافظ.

التوسع في المدارس التجريبية في المنوفية

في بداية اللقاء رحب وزير التربية والتعليم بمحافظ المنوفية، مؤكداً أهمية التنسيق والتعاون الكامل بين الوزارة والجهاز التنفيذي للمحافظة للنهوض والارتقاء بالقطاع التعليمي، مشيداً بجهود محافظ المنوفية المبذولة في تطوير المنظومة التعليمية وتقديم أوجه الدعم الكامل وتذليل العقبات لإقامة العديد من المنشآت التعليمية للحد من الكثافات الطلابية، في ضوء اهتمام وحرص القيادة السياسية بتطوير المنظومة التعليمية كون قطاع التعليم أحد المحاور الرئيسية للجمهورية الجديدة.

كما تناول اللقاء مناقشة آخر مستجدات خطط تنفيذ المشروعات القومية للتعليم بمحافظة المنوفية، واستعراض الجهود في متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية من أعمال إحلال وتجديد، وصيانة، وإنشاء جديد، وإحلال جزئي وكلي لمدارس المحافظة.

محافظ المنوفية: الدولة حققت الكثير من الإنجازات في ملف التعليم

وأكد محافظ المنوفية أن الدولة المصرية حققت الكثير من الإنجازات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وخاصة في ملف التعليم الذي أعطى أولوية كبرى بشأن التحديث الشامل لنظام التعليم بمختلف نوعياته مما ساهم في تعزيز مكانة المنوفية في صدارة محافظات الجمهورية بمجال التعليم.