القبض على شخصين بحوزتهما إقامات مزورة في منشأة القناطر

ألقت مباحث منشأة القناطر القبض على متهمين بحوزتهما إقامات مزورة، تحرر محضرا بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

القبض علي المتهمين

تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية إخطارًا من المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث منشأة القناطر يفيد فيه القبض على شخص كاميروني الجنسية وآخر، بحوزتهما إقامات مزورة لدولة فرنسا، وذلك أثناء سفرهم من مطار سفنكس على طائرة شركة ويز رحلة رقم 8524 المتجهة إلى روما.

وألقى القبض عليهما وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.