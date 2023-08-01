ضبط المتهمين بسرقة توك توك في المطرية

شنت الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملة أمنية أسفرت عن القبض على عدد من العناصر الإجرامية، وجرى ضبط كمية من الأسلحة النارية والسرقات بمنطقة المطرية والخليفة والمرج.

ضبط 3 أشخاص بالمطرية

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المطرية من ضبط 3 أشخاص مقيمين بمحافظة القليوبية، وبحوزتهم توك توك، وقطعتي سلاح أبيض، ومطواة، حال التعدي بالضرب على شخصين مصابين بجروح وطعنات متفرقة بالجسم، أثناء محاولتهم سرقتهما مستخدمين الأسلحة البيضاء والتوك توك المضبوطين بحوزتهم، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة ‏المواطنين بالإكراه.

سرقة كمية من المشغولات الذهبية

وفي ذات السياق، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على إحدى السيدات، لها معلومات جنائية، مقيمة بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزتها كمية من المشغولات الذهبية، وجهاز لاب توب مجهولين المصدر، وبمناقشتها اعترفت بسرقتهم من داخل مسكن إحدى السيدات محل عملها مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بأسلوب المغافلة، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتها بالسرقة.

سرقة كابلات كهربائية في الخليفة

وجرى ضبط شخصين، حال شروعهما في سرقة كابلات كهربائية من بعض أعمدة الإنارة بدائرة قسم شرطة الخليفة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.