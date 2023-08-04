الداخلية: ضبط المتهمين بإنهاء حياة خفير بالسلام وجهود مكثفة للقبض على آخرين

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام أول، بمديرية أمن القاهرة بوفاة خفير خصوصي، متأثرا بإصابته بطلق ناري، وإصابة شقيقه بطلق ناري إثر تعرضهما لإطلاق نار من قبل خفراء خصوصيين، لخلافات بينهم حول حراسة إحدى الورش بدائرة القسم.

قتل خفير بسبب خلافات الحراسة

وبإجراء التحريات، أمكن تحديد وضبط 3 خفراء خصوصيين، وبحوزة أحدهم «سلاح».. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، بالاشتراك مع آخرين، جاري ضبطهم، لذات الخلافات، كما تم ضبط عدد (6 آخرين) لقيامهم بالتحريض على ارتكاب الواقعة والتستر على المتهمين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.