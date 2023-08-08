أسعار العملات اليوم الثلاثاء بنهاية التعاملات في البنوك المصرية.. مستقرة

استقرت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 8-8-2023 بنهاية التعاملات في البنوك المصرية مقابل الجنيه المصري، ومن أبرزها الدولار الأمريكي والريال السعودي واليورو الأوروبي.

أسعار العملات اليوم في البنوك

وتستعرض «الوطن» أسعار العملات الأجنبية في مختلف البنوك، حسب آخر تحديث لأسعار العملات التي أعلنتها البنوك على مواقعها الرسمية.

سعر الدولار في البنوك المصرية

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 30.85 للبيع، و30.75 للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر: 30.85 للبيع و30.75 للشراء.

سعر اليورو في البنوك المصرية

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري: 33.95 للبيع، و33.75 للشراء.

سعر اليورو بنهاية في بنك مصر: 33.95 للبيع، و33.75 للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل المصري

سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري: 39.44 للبيع، و39.21 للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر: 39.44 للبيع، و39.21 للشراء.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري: 8.22 للبيع، و8.19 للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك مصر: 8.22 للبيع، و8.19 للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري: 8.39 للبيع و8.38 للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر: 8.39 للبيع و8.38 للشراء.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري: 100.32 للبيع، و99.37 للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر: 100.37 للبيع، و100.04 للشراء.