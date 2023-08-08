سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء بنهاية التعاملات في البنوك المصرية

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 8-8-2023 بنهاية التعاملات في البنوك المصرية مقابل الجنيه المصرية، حيث سجل اليوم في بنك مصر 100.37 جنيه للبيع و100.04 جنيه للشراء.

وتستعرض «الوطن» أسعار الدينار الكويتي اليوم في مختلف البنوك، حسب ما أعلنته البنوك على مواقعها الرسمية في آخر تحديث لأسعار العملات.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي اليوم بنهاية التعاملات: 100.32 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم بنهاية التعاملات: 99.37 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي اليوم بنهاية التعاملات: 100.37 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم بنهاية التعاملات: 100.04 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة اليوم بنهاية التعاملات: 100.65 جنيه للبيع، مقابل 100.40 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك إسكندرية اليوم بنهاية التعاملات: 100.65 جنيه للبيع، مقابل 96.99 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار اليوم: 3.25 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي اليوم: 12.19 ريال.