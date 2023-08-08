إغلاق السفارة الأمريكية في هايتي ليوم واحد بسبب إطلاق نار بمنطقة مجاورة

أعلنت السفارة الأمريكية في بورت أو برنس عاصمة هايتي، أنها مغلقة اليوم الثلاثاء، ويحظر على جميع الموظفين مغادرة مجمعات السفارة حتى إشعار آخر؛ بسبب إطلاق نار في المنطقة المجاورة، بحسب قناة «القاهرة الإخبارية».

خطف ممرضة أمريكية وطفلها

يشار إلى أنه قد أعلنت مؤخرا منظمة مساعدات إنسانية ذات طابع ديني، أن ممرضة أمريكية وطفلها خطفا في هايتي.

وذكرت منظمة «إل روي هايتي» على موقعها بالإنترنت: «يمكننا أن نؤكد أن أليكس دورسينفيل، زوجة مديرنا، وطفلهما خطفا من مقرنا بالقرب من بورت أو برنس»، ولم يذكر البيان مزيدًا من المعلومات عن عمر أو جنس الطفل.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: «نحن على علم بالتقارير التي تتحدث عن خطف مواطنين أمريكيين اثنين في هايتي».