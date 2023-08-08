تفاصيل إنقاذ 32 راكبا من الموت بعد اشتعال النيران بأتوبيس في الغردقة

أنقذت العناية الإلهية 32 راكبا من موت محقق بعد اشتعال أتوبيس نقل ركاب تابع لإحدى شركات السياحة بجوار المدخل الجنوبي لمدينة الغردقة وتمكنت الأجهزة من نقل ركاب الأتوبيس قبل اشتعال النيران وتفحم الأتوبيس بالكامل ولم يسفر الحادث عن أي خسائر بشرية.

اشتعال النيران في أتوبيس الغردقة

كشف مصدر أمني في تصريحات لـ«الوطن» أن الأتوبيس كان في طريقه لإحدى المناطق السياحية جنوب مدينة الغردقة ونتيجة لماس كهربائي اشتعلت النيران في الأتوبيس وعلى الفور تم إنزال جميع الركاب ونقلهم إلى أتوبيس آخر لاستكمال رحلتهم ولم يصب أي منهم.

معاينة أتوبيس الغردقة

وأشار المصدر، إلى أنه تم استدعاء قوات الحماية المدنية التي سيطرت على النيران، كما جرى تشكيل لجنة من الجهات المختصة لمعاينة الأتوبيس المنكوب للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد حجم الخسائر الناتجة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات وجار المتابعة.

اشتعال النيران في أتوبيس ركاب دون إصابات

كان اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات البحر الأحمر يفيد باشتعال أتوبيس نقل ركاب بجوار المدخل الجنوبي لمدينة الغردقة وعلى الفور تم إخطار مرفق إسعاف البحر الأحمر وتم الدفع بقوات الحماية المدنية وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات بشرية.