توزيع 30 ألف قطعة ملابس على الأسر الأولى بالرعاية في دمياط

افتتح اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، معرض مبادرة «دكان الفرحة» بنادي دمياط الرياضي لتوزيع الملابس على الأسر الأولى بالرعاية، التى أطلقها صندوق تحيا مصر بالشراكة مع الجمعيات الخيرية التي بها أكبر عدد من الحالات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية على مستوى قرى ومدن محافظة دمياط، وجرى توزيع 30 ألف قطعة ملابس على 3000 أسرة.

توزيع 30 ألف قطعة ملابس على 3000 أسرة أولى الرعاية

تقول منى سراج، رئيس جمعية خير دمياط، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن المبادرة تعد من أهم المبادرات التي شاركت فيها الجمعية، حيث جرى تنفيذها من قبل في الأعياد والمناسبات ولاقت بثمارها لبث روح التكاتف والتراحم بين فئات المجتمع، وتستهدف الوصول إلى الأسر الأكثر احتياجا في كل مدن وقرى المحافظة، وتعد المبادرة ضمن جهود صندوق تحيا مصر لإطلاق أكبر حملات للكساء وتنفيذ أنشطة مختلفة للحماية الاجتماعية ورعاية الأسر الأولى بالرعاية بجميع محافظات الجمهورية.

3000 أسرة مستفيدة بعد عمل الأبحاث الاجتماعية اللازمة

وأضافت منى سراج، أنه يتم توزيع 30 ألف قطعة ملابس حريمي ورجالي وأطفال على 30 ألف أسرة وهي عبارة عن أحذية وإكسسوارات وأدوات منزلية أساسية وأواني للطهي ومفروشات ولعب أطفال وأدوات مكتبية، لافتة إلى أنه جرى اختيار الأسر من خلال عمل الأبحاث الاجتماعية اللازمة لهم من متخصصين بالجمعية وتم مراجعتها من مديرية التضامن الاجتماع

استمرار المعرض 3 أيام بواقع ألف أسرة يومياً

وأوضحت منى سراج، استمرار المعرض لمدار 3 أيام متواصلة بنادي دمياط الرياضي، إذ يتم توزيع الملابس على ألف أسرة يوميا لمنع الزحام وقت التوزيع.