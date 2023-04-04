انطلاق مبادرة «دكان الفرحة» لتوفير ملابس العيد لـ1500 أسرة في دمياط

أطلق صندوق «تحيا مصر» مبادرة «دكان الفرحة» بمحافظة دمياط، ضمن عدة محافظات بالمرحلة الأولى، وذلك بالشراكة مع وزارة المالية، والتنسيق مع المحافظة، لتوفير 15 ألف قطعة ملابس للعيد لـ1500 أسرة من الفئات الأولى بالرعاية في دمياط، بجانب 9000 لعبة للأطفال لرسم الابتسامة على وجوههم.

معرض «دكان الفرحة»

وأنابت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة بإطلاق إشارة البدء لمعرض «دكان الفرحة» الذى جرى تنظيمه بمدينة دمياط تمهيدًا لتوزيع قطع الملابس على الأسر.

صندوق «تحيا مصر»

وأشادت محافظ دمياط بجهود صندوق تحيا مصر، بالتعاون مع الجهات المختلفة، لتنفيذ أنشطة مختلفة للحماية الاجتماعية ورعاية الأسر الأولى بالرعاية بجميع محافظات الجمهورية، من خلال إطلاق مبادرات لتوفير السلع الغذائية والأساسية، وكل الاحتياجات خلال شهر رمضان المبارك وطوال العام.