«صيف في رأس البر».. مبادرة شبابية لتنشيط السياحة بـ«مرج البحرين»

أطلق مجموعة من شباب دمياط، مبادرة لتنشيط السياحة في مدينة رأس البر التي كانت تسمى سابقا «مرج البحرين»، وذلك بتوزيع هدايا تذكارية عبارة عن ميداليات خشبية على شكل مراكب صيد وفنار رأس البر، ومعالم تاريخية للمحافظة، والتي تعبر عن الهوية البصرية لها، حتى تكون ذكرى للمصطافين

تخفيضات على الخدمات لتوزيع هدايا تذكارية

يقول طاهر جوهر، منسق المبادرة لـ«الوطن»: «بدأت الفكرة من الشهر الماضي، بالاتفاق مع منشآت سياحية بعمل تخفيضات في بداية الموسم الصيفي، لكن اليوم جرى تطوير الفكرة بتوزيع هدايا تترك أثرا طيبا للزائرين، وفي نفس الوقت تعبر عن هويتنا الثقافية كمحافظة تتميز بالموبيليا والأخشاب، ولدينا العديد من المعالم السياحية الشهيرة».

وتابع «جوهر»: «ومن هنا جاءت فكرة تصميم هدايا خشبية كميداليات على شكل مراكب الصيد والفنار محفور عليها اسم المبادرة (صيف في رأس البر)، حتى تكون ذكرى لدى المصطاف عندما يرجع إلى محافظته من جانب، ومن جانب آخر لتنشيط السياحة برأس البر التى أصبحت مقصدا للجذب السياحي، لما تتميز به من موقع جغرافي ومن خدمات سياحية يجرى تطويرها عام بعد آخر».

أفضل خدمات على مدار الساعة

ويقول محمد العجوز، أحد المتطوعين في المبادرة، لـ«الوطن»، أن تلك المبادرات التي تعتبر من وسائل استقبال الزائرين لمدينة ومصيف رأس البر، تترك أثرا طيبا، وتنشط السياحة بالمدينة، مشيرا إلى أن بعض الفنادق والمطاعم والمحال التجارية والمنشآت السياحية اشتركوا في المبادرة، لتقديم أفضل خدمات للمصطافين من خارج دمياط، من مطاعم ومقاه وكافيهات وفنادق ومنشأت سياحية، والتي تعمل على مدار الساعة.

سعر اليوم في المبادرة يبدأ من 350 جنيها

في السياق ذاته، أكد محمد مصطفى نوار، الذي يعمل في عقارات برأس البر، لـ«الوطن»، أنه بعد التطوير الذي شهدته المدينة من توسعات وتوفير الخدمات كافة، تشجع للانضمام إلى المبادرة، وذلك لتقديم أفضل خدمة للمصطافين، وبأسعار تنافسية من الآن وحتى نهاية الموسم الصيفي؛ إذ تبدأ أسعار الشاليهات من 350 جنيها في اليوم، حسب المنطقة، والفيو بحري أو قبلي، والمستوى؛ إذ يوجد في رأس البر المستويات والفئات الاجتماعية كافة، من شعبي وهاي كلاس.