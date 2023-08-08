مدرب كرة قدم يؤسس أول فريق للفتيات بدمياط: شغفهن بالكرة لا يقل عن الرجال

بدأت كرة القدم كلعبة حصرية للرجال، لكن مع توسع شعبيتها عبر العالم وعبر كل الفئات، نالت اللعبة الأشهر عالميا هوى الفتيات هن الأخريات، لكن كثير منهن لم يخطون للإمام خطوة واحدة، لاسيما في المحافظات، لعدم سهولة الالتحاق بأندية بها فريق كرة قدم للسيدات، لكن أحد المدربين في دمياط الجديدة، استطاع تكوين فريق كرة قدم نسائي، الأمر الذي دفع كثير من الفتيات للالتحاق به.

يقول ماهر عيد، مدرب كرة القدم بنادي فينيسيا بدمياط الجديدة، لـ«الوطن»، إنه أثناء عمله كمدرب، كان يرى شغف البنات في دخول التدريب، فمن هنا جاءته فكرة إنشاء أول فريق كرة قدم نسائي، فعرض الفكرة على أكثر من جهة، وبالفعل بدأ في الإجراءات، فكان هناك من يشجع ويدعم، وآخرون يرفضون الفكرة إلى أن جاء الوقت والفرصة.

التحاق 15 فتاة بالتدريب على كرة القدم للفتيات

وأضاف أن من وقت قريب لا يتجاوز الشهرين، أعلن عن بدء تدريب فريق النسور لكرة القدم للفتيات، وبالفعل كان هناك تفاعل واستجابة، ولاقت الفكرة إعجابا وإشادة من الكثير، وتم التدريب العملي لعدد 15 فتاة، يتم تدريبهن عمليا، ورغم أن التدريب كان صعبا إلا أن النتيجة كانت غير متوقعة، فإرادة وعزيمة البنات زادت من حماسهن واستجابتهن للتعلم كانت سريعة.

نوران: إنشاء الفريق أولى خطوات تحقيق الحلم

من جانبها، تقول نوران العواد، إحدى الفتيات المتدربات، 22 عاما وخريجة كلية تربية، في تصريح خاص لـ«الوطن» إنها تهوى لعب الكرة، منذ صغرها، حيث كانت تلعب مع شقيقها وأقرانهما في الشارع، وكان الجميع يرفض فكرة أن كرة قدم للفتيات، ولكنها كانت تصمم على رغبتها وتلعب، ويوما وراء الآخر يزداد حبها للكرة، إلى أن انتهت من دراستها بالكلية، وأصبح لديها وقت فراغ، مما شجعها على الالتحاق بفريق النسور للتدريب، وتحقيق الحلم، والتصعيد والمنافسة في اللعبة.