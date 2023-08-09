جدول المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظائف مديرية التعليم في المنيا

أعلنت مديرية التربية والتعليم في المنيا، جدول المقابلات الشخصية للمتقدمين للوظائف الإشرافية، بدءا من يوم الإثنين المقبل 14 أغسطس وحتى 30 من نفس الشهر، بالقاعة الصغرى بالدور الثالث في ديوان عام المديرية في تمام الساعة الـ3 عصرا عدا السبت والأحد في تمام الساعة 12 ظهرا.

جدول المقابلات الشخصية لوظائف «تعليم المنيا»

وقال حمدى مصطفى القائم بأعمال وكيل وزارة التعليم في محافظة المنيا، لـ«الوطن»، إن مواعيد جدول المقابلات للمتقدين للوظائف الإشرافية، سيكون كالتالي:

-الإثنين 14 أغسطس مقابلات جميع الإدارات وظائف توجيه فني تنسيق الخدمات، مدير ووكيل مدرسة رسمية للغات، وكيل ومدير مدارس رياضية.

-الثلاثاء 15 أغسطس جميع الإدارات وظائف مدير ثانوي ووكيل ثانوي.

-الأربعاء 16 أغسطس جميع الإدارات وظائف مدير عام.

-الخميس 17 أغسطس وكيل إعدادي بالعدوة، مغاغة، بني مزار، سمالوط.

-السبت 19 أغسطس وكيل إعدادي بالمنيا، أبوقرقاص، ملوي ديرمواس.

-الأحد 20 أغسطس جميع الإدارات مدير ووكيل مدرسة تعليم فني، توجيه تعليم فني، موجه أول، موجه عام.

-الإثنين 21 أغسطس جميع الإدارات مدير وموجه رياض أطفال.

-الثلاثاء 22 أغسطس وكيل إدارات العدوة، مغاغة، بني مزار.

-الأربعاء 23 أغسطس وكيل إدارات مطاي، سمالوط، أبوقرقاص.

-السبت 26 أغسطس وكيل بإدارات المنيا، ملوي، ديرمواس.

-الأحد 27 أغسطس مدير إدارة تعليمية لجميع المتقدمين.

-الإثنين 28 أغسطس وكيل إدارة، موجه عام، موجه أول ديوان، موجه أول إدارة، بجميع الإدارات.

-الثلاثاء 29 أغسطس موجه إدارة عربي، حاسب، دراسات، لغة إنجليزية، جميع الإدارات.

-الأربعاء 30 أغسطس موجه إدارة رياضيات، علوم، فنية، موسيقي، إقتصاد، فرنسي، مجال زراعي، صناعي، تربية رياضية، جميع الإدارات.

معايير المصداقية والحيادية والشفافية

وقال وكيل وزارة التعليم إن لجنة المقابلات الشخصية ستمارس عملها وفق معايير المصداقية والحيادية والشفافية والأمانة المهنية مع تطبيق كل عناصر التقييم لكل الوظائف الإشرافية وفق اللوائح والقوانين الوزارية المنظمة لذلك لضمان الاختيار الصائب بما يصب في مصلحة العملية التعليمية بالمنيا.

وأشار إلى أن اليوم الأول سيكون مخصصا للمقابلات الشخصية للمتقدمين لوظائف مدير ووكيل مدرسة رسمية لغات والمدارس الرياضية، وباقى الأيام حسب الجدول المعلن.

وأكد مدير المديرية أن جميع الإدارات التعليمية شاركت بهذه المسابقة وفق الشروط والتي سبق الإعلان عنها وتم فرز ومراجعة جميع ملفات المتقدمين بواسطة لجنة الأمانة الفنية لكل الوظائف وكذلك المتقدمين للتجديد وفق القواعد والقانون.