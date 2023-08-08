تعيين وكلاء لكليات التربية النوعية والتمريض ودار العلوم بجامعة المنيا

أعلن الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، عن صدور قرارات جديدة بتعيين وكلاء الكليات بالتربية النوعية والتمريض ودار العلوم، استكمالا للقرارات التي سبق وأعلنها، وذلك حرصا على انتظام العمل وحسن سير العملية التعلمية مع قرب الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد.

تعين وكلاء كليات المنيا

وجاءت قرارات التعيين كالتالي:

إيمان زكي موسي، وكيلاً لكلية التربية النوعية لشئون التعليم والطلاب.

أريج سلامة علي، وكيلاً لكلية التربية النوعية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

أسامة سمير عياد، وكيلاً لكلية التربية النوعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

جيهان سيد على سيد، وكيلاً لكلية التمريض لشئون التعليم والطلاب.

هدى عبد العظيم محمد عبد الرحمن، وكيلاً لكلية التمريض لشئون الدراسات العليا والبحوث.

يسرية السيد حسين حنفي، وكيلاً لكلية التمريض لشئون خدمة المجتمع.

مصطفي بيومي عبد السلام بيومي، وكيلاً لكلية دار العلوم لشئون الدراسات العليا والبحوث.

غادة محمد عبد الرحيم محمد، وكيلاً لكلية دار العلوم لشئون التعليم والطلاب.

حمد سيد كامل محمد وكيلاً، لكلية دار العلوم لشئون خدمة المجتمع.

تعين رؤساء أقسام بالكليات

كما أصدر رئيس جامعة المنيا، قرارات بتعيين رؤساء أقسام لكليتي الصيدلة والتربية وهم:

أحمد عبد العظيم مهدى عبد اللطيف، رئيسا لقسم العقاقير بكلية الصيدلة.

جيهان حسين حسين هيبة، رئيسا لقسم الادوية والسموم بكلية الصيدلة.

مصطفى فتحى رمضان عمر، رئيسا لقسم الكيمياء الحيوية بكلية الصيدلة.

سيد محمد سيد علي، رئيسا لقسم الكيمياء التحليلية بكلية الصيدلة.

ايمان احمد محمود بشر، رئيسا لقسم الكيمياء الطبية بكلية الصيدلة.

أسامة فرغلي علي حسن، رئيسا لقسم الصيدلانيات.

ريهام على إبراهيم علي، رئيسا لقسم الميكروبيولوجي والمناعة بكلية الصيدلة.

فاطمة محمد ماضي علي، مشرفا على قسم الصيدلة الإكلينيكية.

خالد محمد بدر الدين عبد الناصر حسين، منسقا لبرنامج الصيدلة الإكلينيكية.

حسام محمود زكي علي، رئيسا لقسم الصحة النفسية بكلية التربية.

ووجه فرحات إلى أهمية تعاون وكلاء الكليات ةبذلهم قصارى جهدهم لأداء المهام التنفيذية والإشراقية والمتابعة داخل كلياتهم، ورسم الإطار العام لسياسات العمل، وتعزيز النشر العلمي ورفع الوعي بأهمية التحول الرقمي، وثقافة التعليم الذكي التفاعلي، مع ضرورة اتباع معايير هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد كخارطة طريق للعمل بالكلية؛ مؤكداً على تعظيم الفعالية الإدارية لرؤساء الأقسام في الإشراف على تنفيذ سياسات مجلس القسم والكلية، واقتراح الأعمال الجامعية فيما يخص توزيع المحاضرات والمقررات، والالتزام بالكتاب الجامعي الإلكتروني، واقتراح خطة الدراسات العليا والبحوث، والإشراف على أداء العاملين بالقسم.