التوزيع الجغرافي للكليات 2023 في محافظة المنيا.. إتاحة 4 جامعات للطلاب

أعلنت الإدارة العامة لشؤون التعليم والطلاب بالمجلس الأعلى للجامعات جدول التوزيع الجغرافي للكليات 2023 في محافظة المنيا، وتم تقسيمه وفقا للمحافظات والمراكز والإدارات التعليمية، التابعة للمراكز، والاختبارات المتاحة للطلاب من الجامعات الحكومية المصرية للعام الجامعي 2023-2024.

التوزيع الجغرافي للكليات 2023 في محافظة المنيا

وقال مسؤول بجامعة المنيا فضل عدم ذكر اسمه في تصريحات خاصة لـ«لوطن»، إن التوزيع الجغرافي للكليات 2023 في محافظة المنيا، يضم جميع المراكز التعليمية التابعة لمحافظة المنيا، وهو مقسم إلى مجموعتين جامعة المنيا المجموعة (أ)، وجامعات بني سويف وأسيوط والفيوم للمجموعة (ب).

التوزيع الجغرافي للكليات 2023 في محافظة المنيا.. الاغتراب

ويساعد التوزيع الجغرافي للكليات 2023 في محافظة المنيا، طلاب الثانوية العامة على اختيار الكليات المناسبة لهم في تنسيق المرحلة الأولى والثانية والثالثة للجامعات الحكومية والخاصة، ومن ثم تقليل الاغتراب عقب ظهور نتائج التنسيق.

كما أعلن المجلس الأعلى للجامعات أن آخر موعد لاستقبال طلاب الثانوية العامة الحاصلين على الحد الأدنى لدرجات المرحلة الأولى للشعبتين الأدبية والعلمية طبقاً لما أعلنته وزارة التعليم العالي غد الأربعاء بمكتب التنسيق الفرعي في جامعة المنيا، وعقب إعلان نتائج التنسيق في مراحلة الثلاثة يتم إرسال كشوف بأسماء الطلاب المقبولين للكليات حتي يتم دفع الرسوم وتجهيز الأوراق والمستندات المطلوبة للالتحاق بالكليات المختلفة في الجامعات الحكومية.