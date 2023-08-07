وزير التعليم: مناهج مطورة في المرحلة الإعدادية بعد عامين

أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تطبيق المناهج المطورة للمرحلة الإعدادية، اعتبارًا من العام الدراسي بعد المقبل، على الطلاب الملتحقين بالصف الأول الإعدادي في العام الدراسي 2024/ 2025.

تطوير المناهج الدراسية

وأكد وزير التربية والتعليم، في تصريحات له على هامش ختام فعاليات ملتقى «تطوير المناهج.. رؤى وتجارب»، الذي نظمته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على مدار يومين، بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف مصر»، أن تطوير المناهج الدراسية هي «خطة دولة»، وليس «خطة وزارة».

ولفت الوزير، إلى أن وزارة التعليم تعمل على استكمال تطوير مناهج المرحلة الابتدائية، وأنه عقب الانتهاء من تطوير مناهج «الابتدائية» و«الإعدادية»، سيتم العمل على تطوير مناهج الصفوف الثانوية الثلاثة.

وشدد على تشجيع الوزارة لمبدأ «الإبداع وإعمال العقل»، بعيدًا عن الحفظ والتلقين، موضحًا أن توصيات ملتقى تطوير المناهج، تضمنت أهمية مراعاة معالجة القضايا المعاصرة في المناهج، مثل القضية السكانية، والتغيرات المناخية، واحترام الأخلاق وغيرها.

وأوضح وزير التعليم، أن التوصيات تتضمن تلائم المناهج الجديدة مع الإعاقات المختلفة، مع إكساب المتعلمين المعارف العلمية والرقمية، وترسيخ مفهوم «الثقافة العلمية»، فضلاً عن تنمية المهارات التنافسية المطلوبة في سوق العمل.

وأشار إلى أن التوصيات تتضمن التركيز على «المفاهيم الكبرى»، وعدم تضمن كل المحتوى في كل المواد الدراسية، مع الاهتمام بتعليم الطالب لغة أجنبية ثانية لمواكبة احتياجات سوق العمل.

الاهتمام بالوسائل التكنولوجية

وأشار إلى أهمية التطوير المهني المستمر للمعلمين، والاهتمام بالتثقيف المالي، مع رفع شعار «نتعلم لنقرأ، ونقرأ لنتعلم»، مشيرًا إلى أهمية تنمية مهارات المعلمين، والاعتماد على الخطوات القصيرة قوية الأثر في مناهج الرياضيات، والاهتمام بالرسوم البيانية والتحليل الإحصائي، والوسائل التكنولوجية.

وأكد الدكتور رضا حجازي، على الاتفاق على أهمية الفيديوهات التفاعلية التعليمية ووسائل الإيضاح، واستخدام النظريات التربوية الحديثة في بناء المناهج.