ضبط 21 مخالفة في حملات تموينية بكفر الشيخ

أكد عماد حبيب، وكيل وزارة التموين في محافظة كفر الشيخ، أنه جرى تنظيم عدة حملات تموينية في قرى ومدن المحافظة، بهدف ضبط أي تلاعب في أسعار السلع الغذائية، والسلع منتهية الصلاحية، وحالات الغش التجاري، والتلاعب في أسعار اللحوم والأسماك المملحة والطازجة، موضحا أنها أسفرت عن ضبط 21 محضرا تموينيا لعدد من أصحاب المحلات والمتاجر والأسواق العامة في كفر الشيخ، بهدف ضبط حركة الأسواق بما يصب لمصلحة المواطنين.

21 مخالفة تموينية متنوعة وغش تجاري

وأشار «حبيب»، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنه تم ضبط عدد 21 مخالفة تموينية متنوعة في كفر الشيخ، والتي تضمنت حالات بيع سلع غذائية بأزيد من السعر المقرر، وبيع لحوم مجمدة مجهولة المصدر، وحالات غش تجاري، ونقص الوزن الخبز المدعم.

حملات على محلات الألبان والدواجن

وأضاف: وضعنا جدولا زمنيا خلال الشهر الجاري، بهدف ضبط حركة البيع داخل مصانع الألبان والجبن، ومحلات بيع الدواجن الحية والمجمدة، خاصة بالمدن الساحلية للمحافظة، وداخل مصيف بلطيم، بهدف حماية المستهلك من أي غلاء أو شراء سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي.