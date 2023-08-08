«حماية ورعاية وتمكين» في السكن البديل

نظمت وزارة التضامن الاجتماعى قافلة تنموية جديدة فى إطار استراتيجيتها للتدخلات لدعم سكان المناطق المطورة بديل العشوائيات تحت مظلة لجنة تنمية العشوائيات، بمنطقة أهالينا بمحافظة القاهرة ضمن حملة «بالوعى مصر تتغير للأفضل»، بالتعاون مع وزارة الثقافة وجامعة الأزهر وجمعية الهلال الأحمر المصرى وبنك ناصر الاجتماعى والشركاء من الجمعيات الأهلية، فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بتقديم برامج الدعم والحماية لأهالى المناطق المطورة بديلة العشوائيات.

وتقوم القافلة التنموية الاجتماعية على ثلاثة محاور خدمية وتمكينية وتأهيلية لسكان منطقة أهالينا1 بمدينة السلام، والبالغ عددهم 2500 أسرة، وشهدت فعاليات القافلة تقديم الكثير من خدمات وبرامج الوزارة، منها التعريف بخدمات الوزارة لذوى الإعاقة من بطاقة الخدمات المتكاملة وتوعية المواطنين بكيفية التقديم والاستفادة منها والخدمات التأهيلية من العلاج الطبيعى والحضانات وجلسات التخاطب، وتم توفير استمارات تسجيل لحالات الإعاقات الشديدة بالمنطقة والاستعلام عنها بشكل فورى عبر قاعدة البيانات المميكنة مع القائمين بالقافلة لتقديم خدمة متميزة، وتم تسجيل المواطنين الراغبين فى الحصول على معينات حركية من أطراف صناعية وغيرها.

وشهد المركز الطبى داخل منطقة أهالينا1، قافلة طبية تابعة لجامعة الأزهر الشريف، شملت تقديم الكشف والخدمات العلاجية لأهالى المنطقة بالمجان فى جميع التخصّصات الطبية، منها الباطنة والمسالك البولية والأطفال والرمد والعظام وغيرها من التخصّصات الطبية، وإجراء التحاليل والعمليات، وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفى جامعة الأزهر التخصصى، لإجراء ما يلزم والحصول على العلاج بالمجان.

بنك ناصر الاجتماعى يقدم توعية للأسر للتمكين الاقتصادى والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

ومن خلال مشاركة برنامج «وعى للتنمية المجتمعية» تم تقديم التوعية اللازمة للأسر وتنفيذ عدد من الأنشطة التفاعلية مع أطفال منطقة أهالينا، وقام بنك ناصر الاجتماعى بتقديم التوعية اللازمة للأسر فى إطار التمكين الاقتصادى بمشروع مستورة، والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ومساعدة الأسر الراغبة فى الحصول على قرض لبدء مشروعها الخاص بالأوراق اللازمة.

ومن خلال مشاركة برنامج «٢ كفاية» تم تقديم التوعية اللازمة للسيدات بخطورة الزيادة السكانية والراغبات فى الاستفادة من خدمات البرنامج، وقام صندوق مكافحة وعلاج الإدمان من خلال متطوعيه بالانتشار فى القافلة وعمل التوعية للمستفيدين بخطورة المخدرات والتدخين مع التأكيد على توفير الصندوق العلاج بالمجان وفى سرية تامة عبر العيادة المنشأة بمنطقة أهالينا، وتم تنفيذ أنشطة تفاعلية للأطفال لتوعيتهم من خلال التلوين ولعبة السلم والدخان والألعاب الترفيهية.

وقام فريق برنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة» المشارك بالقافلة باستقبال المواطنين بالقافلة والاستماع إلى شكواهم وتوفير الفحص والاستعلام الفورى عن التظلمات عبر قواعد البيانات المميكنة القائمة مع الفريق وتوجيه المواطنين للإجراءات المطلوبة والتدخل الفورى فى عدد من الحالات لمساعدتها، وقام «برنامج مودة» بتقديم التوعية اللازمة حول تأسيس الكيان الأسرى المتماسك، وانتشرت مكاتب الاستشارات الأسرية لاستقبال الراغبين فى الاستفادة من خدمتها.

وتحت شعار «بلاش ابنى لابنك.. وابنى ابنك أفضل»، شهد المركز الثقافى داخل منطقة أهالينا1، عروضاً وندوات ثقافية للأطفال وأسرهم، بالتعاون مع وزارة الثقافة ضمن القافلة الاجتماعية بالمنطقة، حيث جاءت الندوات حول التربية الإيجابية وتربية الطفل، بالإضافة إلى عروض مسرحية للأطفال لتوصيل رسالة معينة إليهم بصورة مبسّطة، وشهدت القاعة حضور عدد كبير من الأطفال والكبار، سواء الرجال أو النساء.

وكان الهلال الأحمر المصرى موجوداً بقوة داخل القافلة، حيث تم توزيع 500 شنطة أدوات نظافة صحية متضمنة جميع مستلزمات النظافة الصحية وقام متطوعو الهلال الأحمر المصرى بإجراء لقاءات حرة مع الأسر والمرور على المنازل لتقديم التوعية الصحية اللازمة.

وشهدت القافلة بمنطقة أهالينا1 تنفيذ ندوات حول التربية الأسرية الإيجابية وصحة الأم والطفل بحضور عدد واسع من الأسر بالمنطقة، وقدّمت وزارة الثقافة عدداً من العروض الفنية للأهالى.

550 كرتونة مواد غذائية من «بنك الطعام»

وقام متطوعو صناع الحياة بتوزيع 550 كرتونة مواد غذائية من بنك الطعام المصرى على الأسر بمنازلها، فضلاً عن 250 قسيمة شراء ربع طن لحوم من مؤسسة «مصر الخير»، وقامت مؤسسة «السبع سنابل» بتوزيع 500 وجبة ساخنة و2500 لعبة على الأطفال، وتم توزيع 500 شنطة ملابس من بنك الكساء.