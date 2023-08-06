«الهلال الأحمر» يحذر من أسباب كسور العظام.. «التورم» أبرز الأعراض

نشرت جمعية «الهلال الأحمر المصري»، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أسباب وأنواع وأعراض كسور العظام، للتوعية بخطورة كسر العظام، وضرورة توخي الحذر، وذلك في إطار الدور الخدمي التي تقدمه لجميع رواد السوشيال ميديا بشكل يومي.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، أسباب وأنواع وأعراض كسور العظام، وفقا للصفحة الرسمية لجمعية الهلال الأحمر المصري، بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

- أسباب كسور العظام

- الحوادث.

- وقوع جسم ثقيل على الطرف المصاب.

- التواء الطرف المصاب عكس اتجاه حركته الطبيعية.

- وجود مرض يؤدي إلى زيادة احتمالية الإصابة بكسور العظام.

- أنواع كسور العظام

1- كسر مغلق:

- يكون الجلد والأنسجة المحيطة بمنطقة الكسر سليمة وغير متهتكة.

2- كسر مفتوح:

- تكون المنطقة المحيطة بالكسر مفتوحة، حيث يمكن رؤية العظمة المكسورة من خلال الجرح.

- أعراض كسور العظام

- تورم شديد في منطقة الإصابة وحولها.

- وجود ألم شديد في منطقة الإصابة أو بالقرب منها.

- تغير شكل الطرف المصاب أو تشوهه.

كما نشرت جمعية «الهلال الأحمر المصري»، عبر الصفحة الرسمية لها، بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، عددًا من الخطوات والإرشادات المهمة، التي يجب اتباعها للوقاية من الإصابة بمرض هشاشة العظام، التي تسبب الضعف والقابلية للكسر.

كما أوضحت جمعية «الهلال الأحمر المصري»، في إحصائية لها إلى أن سيدة من كل 3 ورجل من كل 5 من الذين تجاوزت أعمارهم 50 عامًا، يعانون من مرض هشاشة العظام.