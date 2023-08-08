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أمين الفتوى بدار الإفتاء عبر قناة الناس: الشيطان لا يتمثل بصورة الرسول في المنام

كتب:

منى صلاح
11:34 م | الثلاثاء 08 أغسطس 2023
الدكتور محمد عبد السميع أمين الفتوى

الدكتور محمد عبد السميع أمين الفتوى

أجاب الدكتور محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال متصلة حول رؤيتها لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، في المنام، ومحاولتها السلام عليه لكنه رفض، مؤكدا أنه لا ضرر من الرؤية.

أمين الفتوى يرد على المتصلة

وقال «عبد السميع» خلال برنامج «فتاوى الناس»، المُذاع على قناة «الناس»، اليوم، إنه ليس المعنى كما تخشى ولكن عليها زيادة الأعمال الصالحة.

الشيطان لا يتمثل في صورة النبي محمد

وأضاف أمين الفتوى: «من رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، رآه حقاً»، موضحاً: «الشيطان لا يتمثل في صورة النبي محمد».

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