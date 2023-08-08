استشاري «التضامن» للمشروعات: 12 ألف أسرة تستفيد من القوافل الاجتماعية

كشف شادى سالم، استشارى وزارة التضامن للمشروعات، المسئول عن تنظيم القافلة بأحد المشروعات البديلة للعشوائيات بمنطقة «أهالينا 1» بمدينة السلام، بالتعاون مع جامعة الأزهر، أن القافلة تستهدف 2500 أسرة، من خلال أكثر من محور، منها: محور الخدمات الطبية، والذى يتم تقديمه من خلال جامعة الأزهر، وجمعية الهلال الأحمر، إضافة إلى بعض الخدمات الخاصة بالحماية الاجتماعية، من خلال توزيع الخدمات الغذائية، بالتنسيق بين وزارة التضامن، ومؤسسات المجتمع المدنى، ويتم توزيع الخدمات الغذائية داخل الوحدات السكنية مباشرة بالمناطق بديلة العشوائيات، حيث تم الوجود بكافة أنشطة وخدمات وزارة التضامن داخل منطقة أهالينا، لاستفادة الأهالى منها بأكبر قدر ممكن.

توحيد جهود الوزارات والجهات المعنية لتوفير الرعاية لأهالى المناطق بديلة العشوائيات

وأشار استشارى «التضامن»، فى تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن منطقة «أهالينا 1» جزء ضمن خطة كبيرة تقوم بها الوزارة لاستهداف المناطق البديلة للعشوائيات، حيث بدأ العمل على دعم أهالى المشروعات بديلة العشوائيات منذ بداية عام 2023، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لوزارة التضامن الاجتماعى، بشأن توحيد جهود الوزارات لحصر التدخلات التى تتم داخل المناطق العشوائية، ولتضافر الجهود، وتوفير الرعاية الاجتماعية لسكان هذا المناطق.

وأضاف «سالم» أنه بناءً على ذلك تم تشكيل لجنة من وزارات الشباب والرياضة، والصحة، والثقافة، والسياحة والآثار، والدفاع، يناط لها وضع الخطط الخاصة بالتحرك داخل المناطق المختلفة لتوفير الخدمات للأهالى، وبالفعل تم تنظيم قوافل خلال الفترة الماضية داخل مشروعات الإسكان البديل، ومنها «مشروع معاً» بإجمالى مستهدف 4500 أسرة، وسن العجوز، وروضة السيدة، والخيالة بإجمالى 1500 أسرة، والمحروسة 1 و2 بإجمالى 4000 أسرة.

وأكد «سالم» استمرار دعم جميع الأهالى الذين تم نقلهم لمشروعات «السكن البديل»، من خلال التنسيق بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدنى وبعض المؤسسات والهيئات، ومنها وزارة الثقافة التى تحرص على تقديم بعض الأنشطة الثقافية والترفيهية لأهالى المنطقة. ونوه بالوصول بخدمات القوافل الاجتماعية لنحو 12 ألف أسرة، خلال الفترة الماضية، إضافة إلى 2500 أسرة مستفيدة داخل مشروع أهالينا 1 بمدينة السلام، وتعتبر هذه هى المرة الأولى التى يتم فيها نزول موظف وزارة التضامن إلى المناطق لتوفير الخدمات بشكل مباشر للمستفيدين بعيداً عن ديوان عام الوزارة.

نستهدف 54 منطقة على مستوى الجمهورية

وأضاف «سالم»: «فى بداية الأمر واجهنا بعض المعوقات أو الصعوبات أثناء عملنا بتلك القوافل الاجتماعية، من خلال التعامل المباشر مع الأهالى، ولكن مع الوقت تم تذليل هذه العقوبات، وحصر سلوكيات أسر كل منطقة، ومن ثم معرفة طبيعة التعامل معهم». وأشار إلى أن المستهدف من حملة «بالوعى مصر تتغير للأفضل» جميع مشروعات «السكن البديل»، بإجمالى 54 منطقة على مستوى الجمهورية، لكن البداية كانت بالمناطق التى بها تكتل سكانى والتى توجد أكثر داخل العواصم ومنها القاهرة والجيزة، ومن ثم المشروعات الأقل فى الكثافة السكانية.