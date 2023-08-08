مسؤول القافلة الاجتماعية: «فرصة» يستهدف تحويل المواطنين من الاتكالية للاستقلالية (حوار)

قال أحمد شاهين، مستشار وزارة التضامن الاجتماعى للتواصل التفاعلى، والمسئول الميدانى عن القافلة الاجتماعية، ضمن حملة «بالوعى مصر تتغير للأفضل»، إن القافلة تعمل على 3 محاور رئيسية و«برنامج فرصة» يستهدف تحويل المواطنين من الاتكالية إلى الاستقلالية.

وأكد «شاهين»، فى حوار لـ«الوطن»، أن المبادرة تستهدف 2500 أسرة داخل المشروع بـ«السلام»، وهناك قافلة طبية تشمل كافة التخصصات بالشراكة مع جامعة الأزهر، كما أن «برنامج مستورة» يوفر قروضاً من 20 ألفاً حتى مليون جنيه حسب طبيعة ونوعية وحجم المشروعات.. وإلى نص الحوار:

ما الهدف من إطلاق قافلة اجتماعية داخل منطقة «أهالينا 1»؟

- إطلاق قافلة اجتماعية داخل منطقة «أهالينا 1» تم فى إطار خطة الوزارة لدعم سكان المناطق بديلة العشوائيات، ضمن حملة «بالوعى مصر تتغير للأفضل»، ويتم العمل داخل كل منطقة على 3 محاور، من خلال لجنة تنمية المناطق بديلة العشوائيات، ومن ضمنها منطقة «أهالينا 1» التى تضم نحو 2500 أسرة.

هل إطلاق القوافل الاجتماعية مقتصر على المناطق بديلة العشوائيات؟

- القوافل الاجتماعية التى تنظمها وزارة التضامن الاجتماعى فى إطار حملة «بالوعى مصر تتغير للأفضل» ليست مقتصرة على المناطق البديلة للعشوائيات، بل تستهدف قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ويكون المستهدف من القوافل اليومية داخل هذه القرى من 2500 لـ3000 فرد، بالتعاون مع برنامج الرائدات المجتمعيات بالقرى.

هل سيكون هناك دور للرائدات المجتمعيات داخل المناطق بديلة العشوائيات؟

- نعم، خلال الأيام القادمة سيكون هناك عدد من الرائدات المجتمعيات موجودات داخل المناطق البديلة للعشوائيات، حيث تم إجراء اختبارات لعدد من الرائدات، وسيبدأ عمل المجتازات منهن خلال الشهر الجارى، وتم تخصيص 200 أسرة لكل رائدة مجتمعية، مسئولة عنهم فى موضوعات برنامج «وعى للتنمية المجتمعية»، على أن تكون حلقة الوصل بينهم وبين الجهات المسئولة عن الخدمات المختلفة.

ما محاور إطلاق القوافل الاجتماعية داخل المناطق بديلة العشوائيات؟

- هناك 3 محاور يتم العمل عليها من خلال القوافل الاجتماعية داخل المناطق البديلة للعشوائيات، هى: «محور الحماية الاجتماعية، محور التنمية، محور التمكين الاقتصادى»، ومحور الحماية يضم تقديم لعب تنموية للأطفال، لزيادة مهاراتهم، ومساعدة الأسر فى تقديم تظلمات برنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة» بشكل فورى، من خلال مكاتب يتم توفيرها داخل المناطق المستهدفة، بجانب حماية الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، من خلال توفير مكتب خدمات متكامل لتوفير أجهزة تعويضية بكافة أشكالها، والتحويل على مؤسسات الدعم والرعاية، وإصدار بطاقات الخدمات المتكاملة، من خلال حجز موعد الكشف الطبى بموقع وزارة الصحة، ومتابعة الإجراءات والأوراق المطلوبة لاستخراجها.

أما محور الرعاية الاجتماعية، فهو محور طبى يتم تنفيذه بالشراكة مع جامعة الأزهر، من خلال توفير قافلة طبية تشمل كافة التخصصات (رمد، أطفال، نساء وتوليد، ولادة، عيون، تحاليل، عمليات صغيرة، عمليات كبيرة يتم تحويلها إلى مستشفى جامعة الأزهر التخصصى) بالمجان، والحصول على الأدوية بالمجان والنتائج فورية، أما محور التنمية الاجتماعية فيشمل برنامج «2 كفاية»، الخاص بقضايا تنظيم الأسرة.

ماذا يعنى محور التمكين الاقتصادى؟

- محور التمكين الاقتصادى يتكون من برنامجين، الأول «برنامج مستورة» التابع لبنك ناصر الاجتماعى، ويوفر قروضاً لمشروعات متناهية الصغر بـ20 ألف جنيه، وحتى مليون جنيه حسب المشروع، و«برنامج فرصة»، الخاص بالتدريب والتوظيف، من خلال تقسيم الأشخاص المتقدمين إليه على المشروعات التى يمكن العمل بها، وتأهيلهم لسوق العمل والحصول على فرص عمل تليق بهم، ويستهدف هذا المحور توفير فرص عمل للمواطنين لتحسين مستوى المعيشة، وتحويلهم من الاتكالية إلى الاستقلالية.

ما الخدمات المقدمة لسكان «أهالينا 1» داخل القوافل الاجتماعية؟

- تم تخصيص جناح داخل منطقة «أهالينا 1»، لتوعية السيدات بأهمية تنظيم الأسرة، بجانب توفير وسائل تنظيم الأسرة للأسر التى فى حاجة لها، وإعطاء نصائح لصحة الأم والطفل، بالإضافة إلى مكاتب الاستشارات الأسرية، التى تضم مستشارين متخصصين لحل المشكلات الأسرية، ويشمل برنامج «وعى للتنمية المجتمعية» 12 قضية متكاملة، منها: «زواج الأطفال، ختان الإناث، صحة الأم والطفل، التربية الأسرية، العنف الأسرى، الهجرة غير الشرعية، المواطنة، حماية النشء من التدخين والمخدرات، تنظيم الأسرة»..

أطفال مناطق بديلة العشوائيات

- نعم، الأطفال جزء كبير من المستهدفين من القوافل الاجتماعية، وتحرص وزارة التضامن على أن تشمل التنمية المجتمعية داخل المناطق المستهدفة عروضاً ومسابقات وأنشطة تفاعلية بين الأطفال والأسر، من خلال عرض مجموعة من الأسئلة وتوفير جوائز رمزية للفائزين، كى لا تكون التنمية عبارة عن رسائل مرسلة فقط، وهو ما يساعد على توصيل الرسالة المستهدفة بشكل أكثر فاعلية وتفاعلية، بالإضافة إلى تنظيم عدد من الندوات التى تستعرض القضايا الأسرية، من خلال شرح طريقة تعامل الأسر مع الأطفال وتوضيح الفرق بين العواقب والعقوبات، والدور الفعال للأب، وندوات عن التغذية السليمة، خاصة للأم والطفل خلال أول عامين من عمره، وتنقسم هذه الندوات حسب الفئات العمرية للأطفال من صفر لـ6 سنوات ومن 6 لـ12 سنة، ومن 12 لـ18 سنة، كى يستفيد جميع الفئات العمرية داخل تلك المناطق من خدمات القوافل الاجتماعية.