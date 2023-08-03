مصاريف كلية التربية جامعة المنوفية لعام 2023.. والأوراق المطلوبة للتقديم

تشغل مصاريف كلية التربية جامعة المنوفية لعام 2023 آلاف من طلاب الثانوية العامة قبل بدء تنسيق المرحلة الأولى والتي تحتوي علي عدد من الأقسام المتنوعة، وجاء الحد الأدنى لتنسيق الكلية لعام 2022 بمجموع 303 درجة بينما العام قبل الماضي 298 درجة.

مصاريف كلية التربية جامعة المنوفية لعام 2023

وتستعرض «الوطن» مصاريف كلية التربية جامعة المنوفية لعام 2023،والتي جاءت بحد أدني 700 جنيه وفق المعلن العام الماضي، كما تضم الكلية ثلاثة أقسام وهي، علم النفس التربوي، وأصول التربية، ومناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم.

الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية التربية جامعة المنوفية لعام 2023

وأوضحت كلية التربية جامعة المنوفية، الأوراق المطلوبة للتقديم في الكلية، والتي جاءت علي النحو التالي:

1- أصل شهادة الميلاد.

2- أصل شهادة الثانوية العامة.

3- 10 صور شخصية للطالب أو الطالبة.

4- بطاقة 2 جند و6 جند للبنين فقط.

5- إيصال دفع المصاريف.

6- إحضار «دوسيه» لوضع الأوراق داخله للحفاظ عليها.

7- الانتهاء من توقيع الكشف الطبي.

8- تقديم نموذج الكشف الطبي معتمد من الإدارة الطبية بالجامعة.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موعد بدء تنسيق المرحلة الأولى لعام 2023 والتي تنطلق السبت الموافق 5 أغسطس المقبل وتستمر حتى الأربعاء 9 أغسطس، وجاء الحد الأدنى للشعبة العلمية 362 درجة، والشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر، والشعبة الأدبية 289.5 درجة فأكثر.