«مواد مجهولة المصدر وبيع أزيد من السعر».. حملات تموينية في الإسكندرية

نجحت الحملات التموينية بالإسكندرية في ضبط أحد مصانع المنظفات ببرج العرب لحيازته واستخدامه مواد وخامات مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات، كما ضبطت عددا من المخالفات الأخرى.

وقال المهندس محمود القلش معاون مديرية تموين الإسكندرية للإعلام والاتصال السياسي، إن الحملات التي شنها تموين برج العرب بناء على توجيهات المهندس أحمد إبراهيم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على المصانع قامت إدارة برج العرب التموينية بالمديرية برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة وفريق العمل التابع للإدارة، حيث شنت حملة تموينية بنطاق الإدارة والتى أسفرت عن الآتي:- ضبط أحد مصانع المنظفات ببرج العرب لحيازته واستخدام مواد وخامات مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات وتم التحفظ على الكميات الآتية:

-كمية 6000 لتر من مادة السالفونك التي تستخدم في صناعة المنظفات بداخل عدد 6 تانك بلاستيك.

- عدد 10 برميل أزرق اللون بداخل الواحد 180 كيلوجراما من مادة زايلين التي تستخدم في صناعة المنظفات بإجمالي كمية قدرها 1800 كيلوجرام.

- ضبط أحد المصانع ببرج العرب لحيازته وتجميع 3000 لتر سولار بدون تصريح من الجهات المختصة.

-ضبط مصنع الأسمدة والمبيدات ببرج العرب لحيازته واستخدام مواد وخامات مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات وتم ضبط والتحفظ على عدد 200 شيكارة بودرة بيضاء اللون زنة الشيكارة الواحدة 25 كيلو بإجمالي كمية قدرها 5000 كيلو غير مدون عليها أي بيانات وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.

تموين غرب والجمارك

وأضاف القلش قيام إدارة غرب و الجمرك التموينية برئاسة محمد عادل مدير الإدارة وإشراف الدكتورة أمانى رزق رئيس الرقابة ووائل كمال وسعد حسانين مفتشى الإدارة بحملة تموينية بنطاق الادارة و التى أسفرت عن الآتى:

-ضبط عدد 15 قاروصة سجائر.

-عدد 8 قاروصة بواقع 230 علبة سجائر لعدم وجود الفواتير الدالة على الحيازة وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة.

حملة شرق التموينية

وأشار إلى أنه بناء على توجيهات المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية قيام إدارة شرق التموينية بالمديرية برئاسة فريد شوقى مدير الإدارة وإشراف الدكتورة كريمة تمساح، رئيس الرقابة، ونبيل عسكر مفتش الإدارة، بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك بحملة تموينية بنطاق الإدارة والتي أسفرت عن الآتي:

- تحرر محضر بيع سجائر بسعر أزيد من التسعيرة.

-تحرر محضر عدم إعلان عن أسعار السجائر المسعرة.

تحرير 3 محاضر حيازة وعرض وبيع سجائر مستوردة مجهولة المصدر ومهربة جمركيا وضريبياوتم مصادره جميع المضبوطات المحررة علي ذمه المحاضر باجمالي 423 علبة سجائر وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة.