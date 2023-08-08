«المركزية لذوي الإعاقة»: خطة ترويجية لإرشاد أصحاب الهمم

كشف مصطفى الوكيل، أحد العاملين بالإدارة المركزية للأشخاص ذوى الإعاقة، عن أن الإدارة تضم 3 إدارات فنية، هى: «الإدارة العام للتسجيل والتوجيه، وهى المسئولة عن كارت الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة، وإدارة الخدمات التأهيلية، المسئولة عن الحضانات والمؤسسات الخاصة بأمراض التخاطب، وإدارة الدعم والتمكين، المسئولة عن الأطراف الصناعية والأطراف التعويضية».

وأوضح لـ«الوطن» أن هناك إحصاءً عالمياً على مستوى الأمم المتحدة يثبت أن كل مجتمع داخله نسبة من 10 إلى 15% من ذوى الإعاقة، بمعنى أنه فى حال وجود 1000 شخص داخل المشروع السكنى، فالمستهدف نحو 150 شخصاً من ذوى الاحتياجات الخاصة.

وأضاف «الوكيل»: «نستهدف من خلال وجودنا ضمن قوافل وزارة التضامن داخل المناطق بديلة العشوائيات الأشخاص ذوى الإعاقة الذين لم يتمكنوا حتى الآن من الحصول على كارت الخدمات المتكاملة، من خلال مساعدتهم فى تحضير الأوراق المطلوبة وتوجيههم للكشف الطبى، وهو ما يعتبر من أبرز الأمور التى تهم الأشخاص ذوى الإعاقة ويترددون للسؤال عنه».

نسعى لتقديم خدماتنا لأكبر عدد من المستفيدين وتوجيههم لطرق الحصول على الخدمات المتاحة لهم من «التضامن»

وأشار «الوكيل» إلى أن وجودهم ضمن القوافل الاجتماعية يشمل تقديم الخدمات للأطفال الذين لم يتمكنوا من الحصول على خدمات التخاطب، من خلال توجيههم للجهات المسئولة وتسهيل عملية حصولهم على الخدمات، بجانب توفير الخدمات والتيسيرات للأشخاص الذين فى حاجة للأطراف الصناعية والتعويضية. كما أشار إلى الحرص على عمل دعاية داخل المناطق بديلة العشوائيات عند الوجود داخلها، كى يتمكن جميع الأشخاص من ذوى الإعاقة من الوصول إلى الجناح الخاص بنا، ومن ثم الحصول على الخدمات التى يرغبون فيها، بالإضافة إلى أنه يتم عمل حصر للأشخاص ذوى الإعاقة داخل كل منطقة تتم زيارتها كى يتم التواصل المستمر معهم عقب نهاية اليوم الخاص بالقافلة.

ونوه «الوكيل» بأن المستهدف من خلال قوافل وزارة التضامن داخل المناطق بديلة العشوائيات تقديم الخدمة لأكبر عدد من الأشخاص ذوى الإعاقة، إضافة إلى التعريف بخدمات الإدارة المركزية للأشخاص ذوى الإعاقة، وتوجيههم لطرق وخطوات الحصول على الخدمات المتاحة لهم من قبَل وزارة التضامن الاجتماعى. وقال: «استقبلنا عدداً كبيراً من الأشخاص ذوى الإعاقة على مدار يوم القافلة الاجتماعية بمنطقة أهالينا 1، وأبرز أسئلتهم دارت حول كارت الخدمات المتكاملة وطريقة الحصول عليه، إضافة إلى رغبة بعضهم فى الحصول على أطراف صناعية».