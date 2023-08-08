«التضامن»: تسجيل بيانات 182 ألف سيدة من ذوي الإعاقة تنفيذا لتوجيهات الرئيس

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أنّه جرى تسجيل بيانات نحو 182 ألف سيدة من ذوي الإعاقة، خلال الفترة القليلة الماضية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن الوصول إلى السيدات من ذوي الإعاقة، وتقديم الخدمات والحقوق لهم، واستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لهم.

وزارة التضامن الاجتماعي

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، خلال مؤتمر صحفي لها اليوم، أنّه جرى حصر البيانات التأمينية والحالة الاجتماعية للسيدات من ذوي الإعاقة التي تم الوصول إليها، من خلال الرابط الإلكتروني الذي أتاحته الوزارة عبر موقعها الرسمي الإلكتروني مؤخرا للتسجيل عليه.

وأكدت الوزارة، حرصها على الوصول إلى أكبر عدد ممكن من السيدات من ذوي الإعاقة، داخل جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.