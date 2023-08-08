متطوعة بالهلال الأحمر: «بالوعي مصر تتغير للأفضل» تتناول قضايا ختان الإناث وزواج الأطفال

كشفت سيلفيا عصام، المتطوعة بجمعية الهلال الأحمر المصرى - فريق وعى للتنمية المجتمعية التابع لوزارة التضامن الاجتماعى، أن وجودهم فى القافلة الاجتماعية بمنطقة أهالينا 1، يأتى فى إطار الدور الخدمى والتطوعى الذى تقدّمه جمعية الهلال الأحمر المصرى بشكل مستمر، بهدف توصيل أكبر قدر ممكن من الوعى لأهالى منطقة أهالينا1 بمدينة السلام، كإحدى المناطق بديلة العشوائيات، التى تستهدفها وزارة التضامن الاجتماعى، ضمن حملة «بالوعي مصر تتغير للأفضل».

وأشارت المتطوعة بجمعية الهلال الأحمر، فى تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن هناك عدداً كبيراً من الموضوعات التى تتم مناقشتها مع سكان المناطق البديلة للعشوائيات، من مختلف الأعمار، سواء السيدات أو الرجال أو الأطفال أيضاً، أبرزها: «ختان الإناث، زواج الأطفال، صحة الأم والطفل، التربية الإيجابية، الهجرة غير الشرعية، وتعاطى المخدرات»، وغيرها من الموضوعات النقاشية، بهدف تغيير وعى المجتمع للأفضل.

«سيلفيا»: نستهدف كبار السن.. ونعقد لقاءات جماهيرية لتوصيل أهدافنا لجميع الأعمار

وأضافت «سيلفيا»: «نحرص على استهداف كبار السن والمسنين، لتوعيتهم بدورهم فى المجتمع، وأنهم قوة لها دور مؤثر فى المجتمع، وليس فقط الأطفال أو الشباب فقط هم المؤثرون فى المجتمع، كمان بنلعب مع الأطفال وبنقدم مسابقات مختلفة، بالإضافة إلى عمل لقاءات جماهيرية بشكل مبسّط وسريع خلال اليوم، لتوصيل أهدافنا لجميع الأعمار».

وأوضحت أن أبرز الأسئلة التى يطرحها عليهم أهالى المناطق بديلة العشوائيات، تدور حول تربية الأبناء وتنشئتهم بصورة إيجابية، وزواج الأطفال، والأمهات حديثات الأمومة عن الصحة الجيدة للطفل، والتعامل مع الأطفال، وتنمية طاقة الأطفال بشكل إيجابى، وتنمية مهارة الأطفال.

وأشارت إلى وجود الهلال الأحمر المصرى بقوة داخل القافلة، حيث تم توزيع 500 شنطة أدوات نظافة صحية متضمنة جميع مستلزمات النظافة الصحية، وقام متطوعو الهلال الأحمر بإجراء لقاءات حرة مع الأسر والمرور على المنازل لتقديم التوعية الصحية اللازمة.