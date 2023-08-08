المخرج خالد جلال: مركز الإبداع مفتوح لجميع الأعمار وليس الشباب فقط

قال المخرج خالد جلال، مؤسس مركز الإبداع الفني، إن الدراسة بالمركز لا تقتصر على الشباب فقط، ولكن هناك رجال وسيدات أكبر منه في العمر.

وشدد على أن الباب مفتوح لكل الأعمار للدراسة في مركز الإبداع، وذلك ردا على سؤال الفنانة مرت الحريري، عن عدم وجود فنانين أكبر سنا يدرسون في المركز.

تغيير اللائحة المالية للفنانين

جاء ذلك خلال ماستر كلاس للاحتفاء بالمخرج خالد جلال، للحديث عن كيفية صناعة النجم استنادا إلى نموذج مركز الإبداع، مساء اليوم في دار الأوبرا المصرية، وذلك ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشر.

وشدد «جلال» على أن الحفاظ على قيمة الفنان يجب أن يكون من الناحية المادية حتى يشعر بالراحة، وهناك مخطط لتغيير اللائحة المالية للفنانين، خصوصا أن لدينا مبدعين في كل مكان ولا يقدر أحد على سرقة تاريخ هذا البلد «عندنا ممثلين كبار جدا»، وذلك ردا على حديث الفنان ياسر صادق مدير المهرجان ومطالبته بضرورة التدخل لتغيير اللائحة.

ومازح خالد جلال، الحضور، بعد سؤال بشأن عدم اتجاهه للتمثيل، قائلا: «ياااه لو مثلت هيقعدوا في البيت، شوفوا بقى اللي علمته للطلاب أعمله أنا قدام الكاميرا، التمثيل ليس من أولوياتي، ولكن أحيانا قد أفعل ذلك مع أصدقائي».