المخرج خالد جلال: فترة الدراسة بمركز الإبداع أشبه بمعسكر المنتخب القومي

قال المخرج خالد جلال، إن اختيار المشاركين في مركز الإبداع يتم على مدار عدة أشهر، حيث يخوضون اختبارات كثيرة قبل الالتحاق، ويقدمون عدة مشاهد من أعمال فنية، ثم يتم تقليص العدد الذي يتم اختياره، مشيرا إلى أن الشخص المختار يجب أن يجتاز اختبارات تمثيل عديدة، وأن يكون قادرًا على تعلم كل الفنون، رقص وغناء وغيرهما.

جاء ذلك خلال ماستر كلاس للاحتفاء بالمخرج خالد جلال، للحديث عن كيفية صناعة النجم استنادا إلى نموذج مركز الإبداع، مساء اليوم في دار الأوبرا المصرية.

المنتخب القومي

وأشار «جلال» إلى أن طلاب مركز الإبداع بعد اختيارهم، يكونون أشبه بالمنتخب القومي، وكل مبدع في مجاله، مضيفا: «الجميع في المركز أشبه بأسرة واحدة، والطلاب يكونون فريقا واحدا لمدة عام، ويتحلون بروح الجماعة».

وأكد أن مصر مليئة بالجواهر ليس في مركز الإبداع فقط، ولكن في جميع أنحاء الجمهورية، وفي حاجة لمن يبحث عنهم ويكتشفهم، متابعا: «ومن ثم يجب على المخرج أن يسخر كل إمكانياته للعمل الفني الذي يقوم به ودعم الفنانين، وعدم غلق تليفونه ودعوة الإعلام وكل النجوم والأصدقاء لمشاهدة الإبداع الحقيقي».