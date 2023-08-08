حبس شخصين بتهمة التنقيب عن الآثار داخل عقار في الجمالية

أمرت جهات التحقيق بحبس متهميّن اثنين في واقعة الحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات في الجمالية، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

الحفر والتنقيب عن الآثار

وأكدت معلومات وتحريات مديرية أمن القاهرة قيام شخصين بأعمال حفر وتنقيب عن الآثار داخل العقار مسكنهما، بدائرة قسم شرطة الجمالية، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهما حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل العقار، وعُثر على حفرة بعمق 10 أمتار، والأدوات المستخدمة في الحفر والتنقيب، وجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

العقوبة القانونية

وحول العقوبة القانونية المتوقعة، يقول المحامي محمود عبدالله، إن القانون ينص على: «عقوبة من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الآثار بقصد التهريب سابقًا تكون العقوبة بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، لكل من قام بالتنقيب أو هدم أو أتلف أثرًا أو شوه أو فصل منه جزءً عمدًا، أو أجري أعمال الحفر للحصول على الآثار، وفي هذه الحالة يتم التحفظ على أعمال الحفر من والأجهزة والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة».

وأضاف أن المادة 42 من القانون رقم 91 لسنة 2018 المعدل لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983: «يعاقب كل من سرق أثرًا سواء كان مسجل أو لا، أو سواء كانت معدة للتسجيل، أو من الهيئات المصرح لها بالتنقيب وأعمال البعثات، وكان ذلك بقصد التهريب، يعاقب حينها بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على الـ5 ملايين جنيه».