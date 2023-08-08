حبس شاب لحيازته 1.5 مليون قطعة ألعاب نارية في حي الجمالية

أمرت نيابة الجمالية بحبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بحيازة 1.5 مليون قطعة صاروخ مختلفة الأحجام، كما أمرت النيابة بتوجيه لسرعة التحريات ولمعرفة السجل الاجرامي للمتهم واستكمال التحقيقات.

1.5 مليون قطعة صاروخ مختلفة الأحجام

ترجع تفاصيل الواقعة عندما بينت تحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، أنّ أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، يزاول نشاط غير مشروع في الاتجار بالألعاب النارية متخذا من مخزن مستأجر كائن بدائرة القسم مسرحا لتخزين الألعاب النارية.

وعقب تقنين الإجراءات تمّ استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالمخزن المُشار إليه، وعُثر بداخل المخزن على 35 كرتونة ألعاب نارية بإجمالي 1.5 مليون قطعة صاروخ مختلفة الأحجام وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

العقوبة القانونية المتوقعة

أما عن العقوبة القانونية لحيازة الألعاب النارية والمفرقعات دون الحصول على الترخيص من أجل الاتجار فيها، يقول المحامي رامي ربيع مهنا الخبير القانوني، إنّه سينطبق على المتهم نص المادة رقم 102 «أ» والتي تنص على «يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة، أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك».

وأضاف الخبير القانوني: «يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها».