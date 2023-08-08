موعد المولد النبوي الشريف 2023.. الموظفون يحصلون على 3 أيام إجازة

ينتظر الموظفون والعمال في القطاع الحكومي والخاص، الإجازات الرسمية، لاستعادة طاقتهم ونشاطهم بقضاء وقت ممتع مع الأهل والأصدقاء وخاصة من تتطلب أعمالهم ساعات كثيرة في اليوم، إذ تكون الإجازات الرسمية بمثابة متنفس لهم من روتين يومي، لذا يهتمون بمعرفة موعد المولد النبوي الشريف 2023، لإحياء ذكري ميلاد الرسول والاستمتاع بيوم الإجازة.

موعد المولد النبوي الشريف 2023

وفيما يتعلق بموعد المولد النبوي الشريف 2023، فإنّه يوافق يوم 12 ربيع الأول هجريًا، ويكون يوم الأربعاء 27 سبتمبر هو موعد المولد النبوي 2023 ميلاديًا، وبهذا يفصلنا 51 يومًا عن موعد المولد النبوي 2023.

ترحيل إجازة المولد النبوي الشريف 2023

وجرت العادة ترحيل الإجازات الرسمية من قبل الحكومة إلى يوم الخميس تحقيقا للغاية المنشودة منها؛ لتضاف إلى الإجازات الأسبوعية، حتى يستطيع المواطن قضاء إجازة ممتعة.

ومن المتوقع أن يجري ترحيل إجازة المولد النبوي ليكون يوم الخميس بدلاً من الأربعاء، بهذا يضاف إلى رصيد الموظف الحكومي حينها 3 أيام إجازة حيث يأتي بعدها يوم الأحد الذي يتم به العمل من المنزل للكثير من الجهات والهيئات في مصر، وفق ما أعلنه مجلس الوزراء.

العطلات الرسمية خلال عام 2023

وتتبقى أيام قليلة من العطلات الرسمية خلال عام 2023، على النحو التالي:

- موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023

- إجازة 6 أكتوبر: وتأتي إجازة 6 أكتوبر لتكون يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر المقبل.

مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي

وذكرت دار الإفتاء أنه من المظاهر الدينية للاحتفال بذكرى مولد النبي الشريف 2023، قراءة القرآن الكريم، وتلاوة السيرة العطرة، وإحياء مجالس الصلاة على النبي، صلى الله عليه، والإنشاد بمدائحه الكريمة وشمائله العظيمة، مشيرة إلى أن كل ذلك جائز ومستحب شرعًا.