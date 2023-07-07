موعد المولد النبوي 2023.. ودار الإفتاء توضح حكم الاحتفال به

يتساءل البعض عن موعد المولد النبوي 2023، إذ أنها واحدة من العطلات والإجازات الأربع المتبقية في العام الجاري بعد انتهاء ما يقارب من 8 عطلات رسمية بين أعياد وطنية ومناسبات دينية.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي موعد المولد النبوي 2023، على هذا النحو:

موعد المولد النبوي 2023

ووفق الموقع الرسمي لجمهورية مصر العربية، فإن موعد المولد النبوي 2023 هو الأربعاء الموافق 27 سبتمبر المقبل، حيث يحتفل المسلمون في كافة بقاع العالم بالمناسبة الدينية.

ونشر الموقع الإجازات والعطلات الرسمية المتبقية قبل وبعد موعد المولد النبوي 2023، حيث تسبقه إجازة راس السنة الهجرية الأربعاء الموافق 19 يوليو ثم الأحد 23 يوليو عيد ثورة 23 يوليو 1952 وينتهي العام بإجازة يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر.

الإفتاء تحسم الجدل بشأن الاحتفال بالمولد النبوي

ومع قرب الذكرى السنوية للاحتفال بالمولد النبوي يكثر الجدل حول حكم الاحتفال بتلك المناسبة وهل ذلك بدعة أم أنه من الأمور الجائزة وهو ما حسمته الإفتاء.

ووفق دار الإفتاء، فإن الاحتفال بالمولد النبوي 2023 يأتي كتعظيمٌ واحتفاءٌ وفرح بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الفرح به أمرٌ مقطوع بمشروعيته؛ حيث أنه عنوان محبته صلى الله عليه وآله وسلم التي هي ركن الإيمان.

ولفتت الافتاء إلى أن الاحتفال يتمثل في تجمع الناس على الذكر، والإنشاد في مدحه والثناء عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك إطعام الطعام صدقة لله، والصيام والقيام.