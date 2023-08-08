خالد سليم يكشف عن بوستر أغنيته الجديدة «مين ده؟»

كشف الفنان خالد سليم عن البوستر الرسمي الخاص بأغنيته الجديدة «مين ده؟»، والتي سيتم طرحها قريبا، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع الصور الشهير «إنستجرام».

طرح بوستر أغنية خالد سليم

وظهر الفنان خالد سليم على بوستر أغنيته الجديدة وهو يرتدي قميصا باللون الأخضر، وبنطلونا باللون الأبيض، في إطلالة تتناسب مع أجواء الصيف، كاشفا عن أن الأغنية ستُطرح قريبا.

والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما، وإنتاج آلاء لاشين.

صناع أغنية «في طريق الهوى»

يذكر أن الفنان خالد سليم طرح مؤخرا أغنية بعنوان «في طريق الهوى»، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، والتي تعاون فيها مع الشاعر إيهاب عبد العظيم.

وتقول كلمات الأغنية..

يوم جانا الهوى

مشانا سوى

قربنا لبعض

وعشمنا

طلعنا السما

عيشنا ف هنا

علي ايده الحب

إتعلمنا

واتاري الهوى غلاب

الهوى صعب وغدار

قربنا الهوى وبعدنا

الهوى ورمانا ف نار.