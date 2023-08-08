إصابة 6 أشخاص في حادثي تصادم بالشرقية

أصيب 6 أشخاص في حادثي تصادم بمركزي بلبيس والزقازيق بمحافظة الشرقية، وجرى نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بمركز بلبيس

وكان مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس يفيد بتلقي المركز بلاغا بانقلاب سيارة على طريق ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بكدمات وجروح وسحجات.

كما تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد بتصادم توك توك وميكروباص على طريق الزقازيق - بهنباي ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بكدمات وجروح وسحجات.

ودفعت هيئة الإسعاف المصرية فرع الشرقية بعدد مرافقها الى موقع الحادث لنقل المصابين، وجرى نقلهم الى مستشفى بلبيس فيما جرى تقديم الرعاية الطبية لهم.

وتحرر محضر بالحادثين فيما أخطرت جهات التحقيقات المختصة لمباشرة الواقعين.