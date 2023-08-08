مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 للموظفين بالجهاز الإداري.. 5 أيام

يرغب الموظفون والعاملون بالجهاز الإداري للدولة في معرفة مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023، والتي من المفترض أن تبدأ بعد نحو أسبوعين، وفقاً لما أعلنته وزارة المالية، لذا تستعرض «الوطن» جدول صرف مرتبات شهر أغسطس.

مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023

وحسب ما أعلنته وزارة المالية، فإن جدول صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 ستبدأ مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 بداية من يوم الخميس الموافق 24 من شهر أغسطس الجاري، على أن يتواصل صرف المرتبات لمدة 5 أيام، وينتهي يوم الأربعاء الموافق 30 من الشهر الجاري.

جدول صرف مرتبات شهر أغسطس 2023

جدول صرف مرتبات شهر أغسطس 2023، جاي كالآتي:

- اليوم الأول: الخميس الموافق 24 أغسطس.

- اليوم الثاني: الأحد الموافق 27 أغسطس.

- اليوم الثالث: الاثنين الموافق 28 أغسطس.

- اليوم الرابع: الثلاثاء الموافق 29 أغسطس.

- اليوم الخامس: الأربعاء الموافق 30 أغسطس.

وفي السياق ذاته، كانت وزارة المالية أشارت إلى أنه سوف يتم صرف كافة المتأخرات من مستحقات العاملين عن شهر يوليو الماضي على مدار 3 أيام خلال الشهر الجاري، وهي أيام 7 و9 و10 أغسطس.