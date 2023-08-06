«المالية» تزف بشرى للموظفين في الدولة: صرف مرتبات أغسطس خلال أيام

يترقب الموظفون والعاملون في الجهاز الإداري للدولة، موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023، والذي من المقرر أن تبدأ عملية صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 للموظفين، بداية من يوم الخميس 24 أغسطس 2023، وفقًا لوزارة المالية.

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023

كانت وزارة المالية، أعلنت جدول صرف مرتبات شهر أغسطس 2023؛ ليكون بداية من يوم الخميس 24 أغسطس، ويستمر صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 للموظفين، لمدة 5 أيام حتى يوم الأربعاء 30 أغسطس 2023.

وأشارت وزارة المالية، إلى أنه سيتم صرف أي متأخرات مستحقات العاملين عن شهر يوليو الماضي لمدة 3 أيام في الشهر الجاري، في أيام 7 و9 و10 أغسطس.

جدول صرف مرتبات شهر أغسطس 2023

وجاء جدول صرف مرتبات شهر أغسطس 2023، كالتالي:

اليوم الأول الخميس 24 أغسطس.

اليوم الثالني الأحد 27 أغسطس.

اليوم الثالث الاثنين 28 أغسطس.

اليوم الرابع الثلاثاء 29 أغسطس.

اليوم الخامس الأربعاء 30 أغسطس.

مرتبات شهر سبتمبر 2023

وأوضحت وزارة المالية، أنه سيتم صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023، بدءًا من يوم الخميس 21 سبتمبر 2023، والمتأخرات أيام 7، و10، و11 من الشهر نفسه.