هل يتم تبكير صرف مرتبات أغسطس 2023؟.. «المالية» تجيب

نفت وزارة المالية الشائعات التي تداولها حول تبكير صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 للعاملين بالقطاع العام والوظائف الحكومية، مشيرة إلى أنه من المقرر صرف المرتبات طبقا لما أعلنته وزارة المالية بداية من يوم 24 حتى 30 أغسطس الجاري.

جدول صرف مرتبات شهر أغسطس 2023

ومن المنتظر أن تبدأ أولى أيام صرف المرتبات يوم 24 أغسطس، بينما سيكون ثاني أيام صرف مرتبات شهر يوليو يوم 27 أغسطس، وثالث أيام صرف المرتبات يوم 28 أغسطس، ورابع أيام صرف المرتبات سيكون يوم 29 أغسطس.

جدير بالذكر أن وزارة المالية، أعلنت من قبل مراعاتها للأعياد والمناسبات الرسمية منذ بداية العام الميلادي 2023، وذلك خلال تحديد موعد صرف مرتبات يناير، وفبراير، ومارس، لكل الجهات الإدارية في الدولة، خاصة وأنه جرى صرف مرتبات شهر مارس مبكرا بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك 2023.

وأهابت الوزارة بالعاملين في الجهات الإدارية بالدولة عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة وأن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المخصص لها ولكل الجهات الإدارية، مع مراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي.