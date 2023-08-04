موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 للموظفين.. «اعرف هتقبض يوم كام»

ينتظر الموظفون العاملون بالدولة مرتبات شهر أغسطس 2023؛ لشراء ما يلزم المنزل من مستلزمات أساسية من متطلبات الحياة، ولشراء السلع الغذائية الخاصة بالشهر، الأمر الذي يجعل وزارة المالية تحرص على إعلان موعد صرف المرتبات باستمرار، لطمأنة المواطنين بشأن اقتراب موعد صرف المرتبات.

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023

وأوضحت وزارة المالية، في كتابها الدوري عبر الموقع الرسمي الخاص بها موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 الجاري، للموظفين العاملين في الدولة، والذي يبدأ يوم الخميس الموافق 24 أغسطس الجاري، ويستمر صرفه على مدار أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الموافق 27 و28 و29 أغسطس لمختلف الوزارات والقطاعات والهيئات المختلفة.

وأشارت وزارة المالية، في بيانها، إلى أنّ مواعيد صرف المتأخرات تبدأ يوم الاثنين الموافق 7 أغسطس، وتستمر على مدار أيام الأربعاء والخميس الموافق 9 و10 أغسطس، وتبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وحذّرت وزارة المالية العاملين في الجهات الإدارية من عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خصوصًا أنّ مرتبات شهر أغسطس تكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.