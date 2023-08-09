حسن أبو الروس يكشف كواليس أغنية هيفاء وهبي: ابتعدت عن «المزيكا الشرقي»

نجح الفنان حسن أبو الروس في تخطى حاجز المليون مشاهدة من خلال أغنيته الجديدة «هيفاء وهبي» التي تمّ طرحها منذ عدة أيام عبر صفحته الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وفى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عبّر حسن أبو الروس عن سعادته البالغة بردود الأفعال على الأغنية، مؤكّدًا أنَّه كان يريد أن يقدم شكلا مختلفا وجديدا في أولى أغاني ألبومه الجديد.

حسن أبو الروس يتحدث عن أغنية هيفاء وهبي

وتابع حسن أبو الروس أنَه كان يريد أن يصف حبيبته من خلال أغنية «هيفاء وهبي» بأن يذكر أن بها كل شيء جميل تتميز به فنانة من الفنانات مثل عيون منة شلبي وسمار روبي وهكذا.

أما عن شكل المزيكا فقرر حسن أبو الروس الابتعاد عن شكل المزيكا الشرقي وتقديم شكل مزيكا لاتينو لتكون مختلفة عن ما تم تقديمه من قبل.

وتقول كلمات الأغنية:

عودها هيفا وهبي

عيونها منه شلبي

احتليتي قلبي

ديه حكايتك حكايه

سمرا لونها روبي

صوتها لحن نوبي

عني اوعي تتوبي

دوبت أنا من الكرفايه