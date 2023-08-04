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حسن أبو الروس يشيد بفرقة كايروكي: «ماقدرش أفوتلها حفلة لأنهم إخواتي»

كتب:

أحمد عبد الرحمن
10:42 م | الجمعة 04 أغسطس 2023
حسن أبو الروس

حسن أبو الروس

حرص الفنان حسن أبو الروس، على حضور حفل «فرقة كايروكي» الأخيرة، التي أقيمت يوم السبت الموافق 29 يوليو الماضي، بمركز المنارة في منطقة التجمع الخامس، وشهدت حضورا جماهيريا كبيرا.

حسن أبو الروس يكشف علاقته بأمير عيد

وكشف حسن أبو الروس، خلال حديثه لـ«الوطن»، عن سبب حضوره حفل كايروكي قائلا: «مينفعش أفوت حفلة لكايروكي دلوقتي لأنهم إخواتي، ولأن أمير عيد هو مستشاري الفني والشخصي دلوقتي وهو السبب إني هعمل ألبوم، واللي طرحت منه أغنتين لحد دلوقتي، أمير عيد بالنسبالي دلوقتي هو أهم حاجة في حياتي الشخصية، وهو مقرب مني وباخد رايه في كل حاجة، وأنا بحبه جدا».

أغنية حسن أبو الروس الجديدة

ويحقق حسن أبو الروس، نجاحا كبيرا خلال الأيام الحالية، وذلك عقب طرحه أغنية جديدة باسم «هيفاء وهبي»، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير«يوتيوب»، إذ حققت أكثر من مليون مشاهدة، خلال أسبوعين فقط.

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