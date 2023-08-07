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والدة حسن أبو الروس تسانده في العرض الخاص لفيلم البطة الصفرا

كتب:

بسمة شطا
09:51 م | الإثنين 07 أغسطس 2023
البطة الصفرا

البطة الصفرا

وصل الفنان حسن أبو الروس إلى الريد كاربت الخاص بفيلم البطة الصفرا، المقام الآن في إحدى سينمات منطقة السادس من أكتوبر.

وظهر بجانب أبو الروس والدته، التي حرصت على مساندته على الريد كاربت، وقبل رأسها أمام الكاميرات.

وكان وصل أيضا للعرض الخاص منذ قليل، محمد عبد الرحمن توتا وغادة عادل وفرح الزاهد وغيرهم.

أبطال فيلم البطة الصفرا

«البطة الصفرا» من بطولة محمد عبدالرحمن توتا، غادة عادل، محمود حافظ، صلاح عبدالله، فرح الزاهد، إبرام سمير، حسن أبو الروس، عمرو رمزى وأحمد طلعت، تأليف محمود عزت، وإخراج عصام نصار.

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بقلم بسمة شطا